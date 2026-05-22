Finisce dopo 10 anni e 20 titoli vinti l'avventura di Pep Guardiola al Manchester City. L'annuncio ufficiale da parte del club e il video di saluti.
Estasi al gol del Manchester City: Guardiola tira un calcio ai pannelli, Kolo Touré si ribalta!
Si chiude definitivamente uno dei cicli più iconici della storia del calcio inglese ed europeo. Dopo un decennio costellato da venti titoli e una vera e propria rivoluzione tattica, Pep Guardiola lascia la panchina del Manchester City. Quella che era un'indiscrezione insistente dei media oltremanica è ora diventata realtà: cala il sipario su un ciclo d'oro tra i più dominanti di sempre.
Ufficiale, Pep Guardiola lascia il Manchester City
Pep Guardiola lascia il Manchester City dopo dieci anni di successi, con 6 Premier League e una Champions League messa in bacheca. La notizia era già nell'aria da diversi giorni ed ora è arrivata anche la conferma ufficiale da parte del club, attraverso un comunicato condiviso questa mattina sul proprio sito. In un toccante video, il tecnico spagnolo ripercorre alcune delle tappe e alcuni dei momenti vissuti in queste stagioni, concludendo con un eloquente "è stato tutto così fott****** bello, vi amo!".
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In risposta, il Manchester City ha annunciato che dedicherà proprio a Pep Guardiola la rinnovata tribuna nord dell'Etihad, che prenderà il nome di Pep Guardiola Stand e che verrà aperta per la prima volta al pubblico in occasione dell'ultima gara della stagione contro l'Aston Villa. Ma non solo, perché nello stesso settore il club impianterà anche una statua in onore del tecnico spagnolo, uno dei pezzi più grandi della storia dei Citizens.
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