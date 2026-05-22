Si chiude definitivamente uno dei cicli più iconici della storia del calcio inglese ed europeo. Dopo un decennio costellato da venti titoli e una vera e propria rivoluzione tattica, Pep Guardiola lascia la panchina del Manchester City. Quella che era un'indiscrezione insistente dei media oltremanica è ora diventata realtà: cala il sipario su un ciclo d'oro tra i più dominanti di sempre.

Ufficiale, Pep Guardiola lascia il Manchester City

Pep Guardiola, manager del Manchester City - Getty Images)

Pep Guardiola lascia il Manchester City dopo dieci anni di successi, con 6 Premier League e una Champions League messa in bacheca. La notizia era già nell'aria da diversi giorni ed ora è arrivata anche la conferma ufficiale da parte del club, attraverso un comunicato condiviso questa mattina sul proprio sito. In un toccante video, il tecnico spagnolo ripercorre alcune delle tappe e alcuni dei momenti vissuti in queste stagioni, concludendo con un eloquente "è stato tutto così fott****** bello, vi amo!".

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L'addio arriva al termine di un'annata comunque vincente - Coppa di Lega e FA Cup -, seppur meno schiacciante rispetto agli anni d'oro. A macchiare in parte le ultime pagine della storia c'è proprio il finale di questa stagione, che ha vistofarsi scavalcaree perdere il titolo proprio alle ultime battute. Nonostante un altro anno di contratto, Pep ha preferito fermarsi qui, anticipando il profondo rinnovamento societario e tecnico che attende il club. Una decisione maturata lontano dai riflettori, nonostante le smentite di rito arrivate nelle scorse settimane.

In risposta, il Manchester City ha annunciato che dedicherà proprio a Pep Guardiola la rinnovata tribuna nord dell'Etihad, che prenderà il nome di Pep Guardiola Stand e che verrà aperta per la prima volta al pubblico in occasione dell'ultima gara della stagione contro l'Aston Villa. Ma non solo, perché nello stesso settore il club impianterà anche una statua in onore del tecnico spagnolo, uno dei pezzi più grandi della storia dei Citizens.