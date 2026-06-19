Francesco Camarda torna al Milan dopo l’esperienza in prestito al Lecce, conclusa con un gol realizzato in 11 presenze complessive tra le varie competizioni. Con la fine della stagione, il futuro dell’attaccante è tornato al centro delle valutazioni del club rossonero, chiamato a definire rapidamente i prossimi passi per la sua crescita.

In realtà, all’interno della dirigenza milanista non sono mai esistiti particolari dubbi né sulle qualità del giocatore né sulla strada da intraprendere. Considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio, i rossoneri hanno deciso di far scattare il contro-riscatto dopo che la società salentina lo aveva riscattato appena pochi giorni fa.

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