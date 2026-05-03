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Verso Cremonese-Lazio

La Cremonese si prepara al posticipo della 35ª giornata di Serie A Enilive: lunedì 4 maggio alle 18:30 allo “Zini” arriverà la Lazio. Alla vigilia della sfida, il tecnico Marco Giampaolo ha presentato il match in conferenza stampa, puntando molto sull’aspetto mentale. “La squadra ha bisogno di emozionarsi e di emozionare: dobbiamo scendere in campo senza apprensione né preoccupazione. Questa è la chiave”, ha dichiarato l’allenatore, sottolineando l’importanza di affrontare la gara con leggerezza.

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