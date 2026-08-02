Il Milan si prepara per onorare al meglio la memoria di Franco Baresi nel corso dei funerali previsti per la mattinata di martedì. Il patron di RedBird, Gerry Cardinale, è rimasto profondamente colpito dalla scomparsa del vicepresidente onorario e ha liberato immediatamente la sua fitta agenda di impegni per essere presente a Milano e stringersi attorno alla famiglia della storica bandiera rossonera. Al suo fianco presenzierà anche il presidente Paolo Scaroni, mentre resta ancora da confermare l'eventuale presenza di Ibrahimovic. La dirigenza prenderà parte alla cerimonia al gran completo, a partire da Calvelli, insieme a tutti i dipendenti delle sedi di Casa Milan, Milanello e del Vismara.

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