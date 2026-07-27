Dopo l'emozione della designazione della finale del Mondiale, Spagna-Argentina, arriva la decisione dell'arbitro Slavko Vincic di ritirarsi. Ad annunciare la fine della carriera arbitrale è la Federcalcio slovena.

Dalla finale al ritiro, chi è Slavko Vincic:

Arbitro internazionale dal 2010, Vincic ha raggiunto traguardi importanti nella propria carriera. Ritenuto da Collina un'arbitro molto affidabile, ha diretto ben 50 gare di, tra le quali la finale del 2024 tra Real Madrid e Borussia Dortmund, vinta dai blanco.

Due anni fa ha arbitrato la semifinale d'andata tra Arsenal e PSG, vinta poi dai francesi. Nella scorsa stagione lo ritroviamo nel tabellino del quarto di finale tra Bayern Monaco e Real, vinto dai bavaresi 4-3. Infine, nel 2022 ha arbitrato la finale di Europa League, vinta ai rigori dall'Eintracht Francoforte a discapito dei Rangers.

LUSAIL CITY, QATAR - 22 NOVEMBRE: L'arbitro Slavko Vincic assiste alla partita del Gruppo C della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Arabia Saudita allo stadio Lusail il 22 novembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Matthias Hangst/Getty Images)

Già presente al mondiale 2022 in Qatar, che ha segnato la svolta della sua carriera, lo troviamo nel 2026 tra i fischietti più importanti e con maggior esperienza, tanto da esser nominato come direttore di gara della finale e miglior arbitro della competizione. Finale nella quale ritrova Leo Messi, già arbitrato nell'unica partita persa per 2-1 con l'Arabia Saudita dall'Argentina nel mondiale qatariota.

Vincic è stato scelto per condurre l'ultimo atto del mondiale 2026 proprio dal designatore Pierluigi Collina: la reazione dello sloveno è stata filmata ed è diventata virale in pochissimi minuti. "Prima lo shock, poi la felicità. Tremavo. Dirigere una finale dei Mondiali è un onore incredibile. È il sogno di qualsiasi arbitro fin da quando inizia questo percorso", queste le sue parole.

Poche settimane dopo aver esaudito il suo sogno, ma un po' quello di tutti i giocatori o gli arbitri, essere presenti in una finale mondiale, prende la decisione più importante della sua carriera e chiude il suo cammino da arbitro nel migliore dei modi.