Scende in campo Pierluigi Collina. Lo fa nelle vesti di Presidente della Commissione Arbitri della FIFA per difendere il direttore di gara di Francia-Spagna dopo le accuse del tecnico dei Blues, Didier Deschamps.

🚨🇮🇹 FIFA Chief Referee Officer Pierluigi Collina: "Nobody can question the integrity of the World Cup match officials. When this happens, it may provoke reactions that lead to threats against them and their families. This is not right." (BBC) pic.twitter.com/izs8eltN5m — EuroFoot (@eurofootcom) July 12, 2026

Francia-Spagna: polemica tra Deschamps e Collina

Scoppia, ancora una volta, una polemica arbitrale dopo una partita del. Questa volta accade dopo la semifinale Francia-Spagna, vinta dalle furie rosse digrazie alle reti di. A sollevare il polverone è, Deschamps. Il quale, in conferenza stampa, ha chiesto ai giornalisti: "Il quarto e il quinto uomo erano di altissimo livello, ho potuto discutere con loro. Vedevano le cose che vedevo io. L'arbitro di stasera aveva il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?".

Domanda, dal suo punto di vista, assolutamente retorica. Probabilmente Deschamps non ha gradito il rigore assegnato alla Spagna. In seguito, non ha poi proseguito la discussione o alimentato altre polemiche. Per la semifinale di ieri la FIFA aveva scelto un direttore di gara originario di El Salvador, Ivan Barton. Ha 35 anni, ma è già molto esperto. Per Barton, infatti, questo è il secondo Mondiale: ha debuttato in Qatar nel 2018.

Alle sottili accuse dell'allenatore francese ha risposto un ex arbitro. Pierluigi Collina, che dal 2017 è il Presidente della Commissione Arbitri della FIFA. L'intervento del leggendario ex arbitro italiano ha avuto lo scopo, ovviamente, di difendere Barton e le scelte fatte dall'organizzazione per quanto riguarda la semifinale disputata ieri. Collina si è sentito chiamato in causa dato il suo ruolo nella scelta dei direttori di gara per le varie partite. Queste le sue parole: "In risposta alle dichiarazioni di Didier Deschamps che mettevano in dubbio la capacità del nostro arbitro di dirigere la semifinale, la risposta della FIFA è chiara: Sì, assolutamente. I nostri arbitri sono di livello mondiale".