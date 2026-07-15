Il Mondiale si sta avvicinando al suo atto conclusivo. Domenica sera si disputerà la tanto attesa finalissima che vedrà la Spagna, ieri vittoriosa sulla Francia, sfidare una tra Inghilterra-Argentina, in programma questa sera, ma la partita ha già iniziato a fare parlare di se. Come è stato stabilito, l'intervallo durerà 15 minuti in più rispetto alla norma a causa dello show di metà partita. Una decisione che ha provocato l'immediata reazione della stampa iberica.

Mondiale, stampa spagnola contro l'intervallo di mezzora: "Può influenzare il risultato e i cambi da effettuare"

💥 ¡La FIFA rompe las normas para la final del Mundial: habrá un descanso inaudito de 30 minutos que no favorece a España!



🧐 Organizan un espectáculo inverosímil con Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Coldplay, que cortará el ritmo habitual de partido… — Diario SPORT (@sport) July 15, 2026

Ancora non si sa chi dovrà affrontare la Spagna in finale che la partitissima di domenica sera ha fin da subito creato le prime polemiche. Le ennesime di questo. La partita, che verrà disputata MetLife Stadium di New York, avrà uno storico intervallo di mezzora. Questo perché, dopo il ritorno delle squadre negli spogliatoi, sul campo ci sarà uno show che vedrà la partecipazione di cantanti del calibro di Justin. Un "contrattempo" che prolungherà l'intervallo di 15 minuti in più per dare tempo agli addetti di smontare il palco dopo l'esibizione.

La notizia ha immediatamente provocato la reazione della stampa spagnola che ha ritenuto questo quarto d'ora di riposo in più un vero danno non solo per l'immagine storica del calcio ma anche perché andrebbe a danneggiare la squadra di Luis de La Fuente. Nel primo caso, la critica va a rivolgersi al fatto che lo spettacolo è "una questione che non si addice in alcun modo al calcio ma è solo per piacere di Infantino e Trump". Una scelta che, in sintesi, va contro ogni regolamento.

Luis de la Fuente viene lanciato in aria dai giocatori della Spagna mentre festeggiano dopo la sconfitta contro l'Inghilterra durante la finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra all'Olympiastadion il 14 luglio 2024 a Berlino

La seconda questione, quella più delicata, è rivolta alla possibile condizione di svantaggio nel quale la Spagna potrebbe ritrovarsi. Come infatti riporta il quotidiano spagnolo Sport: "La Spagna dà solitamente molto ritmo agli incontri, con grandi possessi palla che stancano l'avversario. Il fatto che l'intervallo sia molto più lungo potrebbe influenzare il risultato finale e anche i cambi da effettuare durante la partita, poiché i calciatori avranno molto più tempo per recuperare in una chiara violazione della normativa calcistica". Una considerazione che diventerebbe ancora più valida se l'avversaria di domenica fosse l'Argentina.