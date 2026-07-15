L'ex centrocampista della Juventus si sbilancia su Argentina-Inghilterra: "Passeranno gli inglesi"
Santiago del Cile, allenamento della vigilia: Colo Colo è già derby...e Vidal c'è...
L'ex centrocampista di Juventus, Bayern Monaco e Barcellona, oggi al Colo-Colo, si sta specializzando sui pronostici del Mondiale. Nelle storie Instagram di qualche giorno fa aveva predetto il passaggio del turno della Spagna a discapito della Francia. Sulla scia del successo, ha deciso di analizzare la semifinale tra Argentina e Inghilterra di questa sera.
L'analisi di VidalIl cileno, tramite il proprio profilo Instagram, ci ha tenuto a confermare il suo pronostico inziale, dopo la splendida e schiacciante vittoria della Spagna in semifinale: "Ti ho già detto chi sarebbe stato il campione del mondo. Ho detto loro in anticipo che la Spagna avrebbe battuto la Francia. Quello che sa di più di calcio sono io". Prima del quarto di finale contro il Belgio, Vidal aveva così previsto: "La Spagna è la mia candidata numero uno, quindi probabilmente succederà, ma il Belgio sarà una squadra dura perché è migliorata molto nell'ultima partita."
La Spagna era una delle formazioni favorite alla vigilia del Mondiale insieme alla Francia, al Portogallo e all'Argentina. Dopo un inizio shock con il pareggio contro Capo Verde di Vozinha, come accadde anche nel 2010 con la sconfitta all'esordio contro la Svizzera, La Roja ha inanellato soltanto vittorie, concedendo una rete agli avversari, quella del momentaneo 1-1 contro il Belgio di De Ketelaere. Un percorso netto, in costante crescita, pur facendo a meno dei migliori Lamine Yamal, Pedri e Nico Williams. Domenica, al MetLife Stadium di New York, la Spagna giocherà la seconda finale di un Mondiale della propria storia contro la vincente di Argentina-Inghilterra.
La previsione sulla finalissimaLa previsione su Inghilterra-Norvegia si è rivelata azzeccata: "Penso che l'Inghilterra passerà, l'ultima partita è stata importante quindi partono come favoriti". Per quanto riguarda il duello tra Argentina e Svizzera, ha evidenziato il peso di Lionel Messi: "Partita molto aperta. Entrambi hanno davvero buone possibilità di passare, ma l'Argentina ha Leo e se è in fiamme passerà". Sulla semifinale infuocata tra Argentina e Inghilterra, Vidal non ha dubbi pur scusandosi, ironicamente, con Messi, suo compagno di squadra al Barcellona dal 2018 al 2020: "Tra Inghilterra e Argentina... Ops, Leo, scusa! Ma penso che l'Inghilterra passerà e la finale sarà contro la Spagna. Per come stanno giocando è chiaro".
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