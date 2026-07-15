L'ex centrocampista di Juventus, Bayern Monaco e Barcellona, oggi al Colo-Colo, si sta specializzando sui pronostici del Mondiale. Nelle storie Instagram di qualche giorno fa aveva predetto il passaggio del turno della Spagna a discapito della Francia. Sulla scia del successo, ha deciso di analizzare la semifinale tra Argentina e Inghilterra di questa sera.

L'analisi di Vidal

Il cileno, tramite il proprio profilo Instagram, ci ha tenuto a confermare il suo pronostico inziale, dopo la splendida e schiacciante vittoria dellain semifinale:Prima del quarto di finale contro ilaveva così previsto:

TURIN, ITALY - APRIL 21: Arturo Vidal della Juventus FC festeggia la vittoria al termine della partita di Serie A Juventus FC contro AC Milan alla Juventus Arena il 21 aprile 2013 a Torino, Italia. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

La Spagna era una delle formazioni favorite alla vigilia del Mondiale insieme alla Francia, al Portogallo e all'Argentina. Dopo un inizio shock con il pareggio contro Capo Verde di Vozinha, come accadde anche nel 2010 con la sconfitta all'esordio contro la Svizzera, La Roja ha inanellato soltanto vittorie, concedendo una rete agli avversari, quella del momentaneo 1-1 contro il Belgio di De Ketelaere. Un percorso netto, in costante crescita, pur facendo a meno dei migliori Lamine Yamal, Pedri e Nico Williams. Domenica, al MetLife Stadium di New York, la Spagna giocherà la seconda finale di un Mondiale della propria storia contro la vincente di Argentina-Inghilterra.

La previsione sulla finalissima