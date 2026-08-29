Harry Kane e il Bayern Monaco sembrano pronti a continuare insieme. Dopo il debutto stagionale vincente in Bundesliga contro lo Stoccarda, l'attaccante inglese ha parlato apertamente del suo futuro a Monaco di Baviera, confermando che i contatti per il rinnovo del contratto sarebbero già iniziati.

Le dichiarazioni di Harry Kane

. Ma non è una cosa che si può risolvere in una o due settimane".

Intervistato in zona mista dopo il successo dei bavaresi per 5-1 sullo Stoccarda,ha aggiornato sulle trattative del suo prolungamento contrattuale dichiarando: "Le trattative sono iniziate la settimana scorsa… finora, tutto bene

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 28 AGOSTO: Harry Kane del Bayern Monaco durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Bayern Monaco e VfB Stoccarda all'Allianz Arena il 28 agosto 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

Continuando, l'attaccante inglese ha espresso piena fiducia nel raggiungere il nuovo accordo con la società bavarese affermando che si tratta solamente di limare gli ultimi dettagli: "È solo una questione di dettagli". Parole che lasciano trasparire una concreta apertura alla sua permanenza in biancorosso.

"Il mio ultimo grande contratto"

Nel corso dell'intervista, l'ex centravanti del Tottenham ha poi accennato alla possibilità di salutare Monaco di Baviera una volta firmato, quello che lui considera, il suo ultimo grande contratto col Bayern: "Ho 33 anni, quindi questo sarà probabilmente il mio ultimo contratto, beh, il mio ultimo grande contratto. Infine, Harry Kane ha chiuso l'intervista lasciandosi andare ad un commento scherzoso sulla parte economica: "Il contratto? Sembra piuttosto buono!".

🚨🔴⚪️ Harry Kane on new contract at Bayern: “The talks started last week… so far, so good”.



“It’s about the details. I’m 33, so this will probably be my last contract - well, big contract. It's looking pretty good!”, told AZ. pic.twitter.com/fzHLMn9Gp4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026

Dopo esser diventato uno dei punti di riferimento del Bayern Monaco, vincendo 2 campionati tedeschi, una Coppe di Germania, 2 Supercoppe, tre volte il titolo di capocannoniere della Bundesliga e la sua seconda scarpa d'oro, Kane sembra dunque pronto a discutere il prossimo passo della sua carriera in biancorosso. E la sensazione, almeno per il momento, è che le strade del centravanti inglese e del club bavarese siano destinate a restare unite.