In attesa si trovare una nuova squadra Jaime Vardy si dà al mercato dei diritti tv. Bundesliga Media, infatti, ha annunciato una espansione delle trasmissioni delle partite nel Regno Unito e Irlanda. Alcune di queste gare le trasmetterà proprio Vardy su YouTube.

Jaime Vardy trasmetterà la Bundesliga su YouTube

No, non avete letto male: sette partite del venerdì di Bundesliga verranno trasmesse sul canale YouTube di Vardy per UK e Irlanda a partire da stasera con Bayern-Stoccarda.



Come spiegato da The Athletic, la Bundesliga ha da tempo aperto a broadcaster “non convenzionali”… pic.twitter.com/ADxEDUZtJk — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) August 28, 2026

Dai campi di calcio al commento e alla trasmissione delle partite. Jaime, l'eroe di, è attualmente svincolato. La scorsa stagione ha giocato nella nostra Serie A con la maglia della neopromossa e poi retrocessa. Una annata deludente, dal momento che si sperava che il suo apporto alla causa sarebbe stato più prolifico: appenain tutta la stagione. Ebbene, mentre cerca una nuova squadra l'attaccante inglese amplia le sue attività e i suoi interessi. E lo fa entrando nel mondo dei diritti tv.

Tutto nasce dal lavoro di Bundesliga Media, la compagnia che vende i diritti televisivi del massimo campionato tedesco. La quale ha deciso di ampliare le sue collaborazioni sul mercato del Regno Unito e dell'Irlanda. “Il nostro approccio è tanto vario quanto i nostri tifosi. Il pubblico del calcio sta cambiando e non esiste un unico modo in cui le persone vogliano vivere la Bundesliga”, ha dichiarato Peer Naubert, Chief Commercial Officer della compagnia.

LEICESTER, INGHILTERRA - 18 MAGGIO: Jamie Vardy del Leicester City festeggia il primo gol della sua squadra – che segna la sua 200ª rete con il club – durante la partita di Premier League tra Leicester City FC e Ipswich Town FC al King Power Stadium, il 18 maggio 2025 a Leicester, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

Quella con Vardy è parte di una più ampia collaborazione tra il campionato tedesco e il gruppo mediatico e di intrattenimento Banijay Entertainment che sarà il produttore dello show del calciatore. Vardy commenterà sette partite di Bundesliga, che saranno trasmesse sul canale Youtube del suo podcast: Jamie Vardy's Having A Party. Una idea nuova, per introdurre un modo nuovo di guardare il calcio: con al centro un volto riconoscibile e amato da tanti tifosi, non solo inglesi. Questa partnership prenderà il via oggi: con il debutto del Bayern Monaco in campionato. I bavaresi di Kompany giocano contro lo Stoccarda.