Sul canale del suo podcast si potranno vedere sette partite di venerdi del massimo campionato tedesco.
I tifosi della Cremonese pazzi per Jamie Vardy: che accoglienza in città!
In attesa si trovare una nuova squadra Jaime Vardy si dà al mercato dei diritti tv. Bundesliga Media, infatti, ha annunciato una espansione delle trasmissioni delle partite nel Regno Unito e Irlanda. Alcune di queste gare le trasmetterà proprio Vardy su YouTube.
Jaime Vardy trasmetterà la Bundesliga su YouTubeDai campi di calcio al commento e alla trasmissione delle partite. Jaime Vardy, l'eroe di Leicester, è attualmente svincolato. La scorsa stagione ha giocato nella nostra Serie A con la maglia della neopromossa e poi retrocessa Cremonese. Una annata deludente, dal momento che si sperava che il suo apporto alla causa sarebbe stato più prolifico: appena sette gol segnati in tutta la stagione. Ebbene, mentre cerca una nuova squadra l'attaccante inglese amplia le sue attività e i suoi interessi. E lo fa entrando nel mondo dei diritti tv.
No, non avete letto male: sette partite del venerdì di Bundesliga verranno trasmesse sul canale YouTube di Vardy per UK e Irlanda a partire da stasera con Bayern-Stoccarda.— Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) August 28, 2026
Come spiegato da The Athletic, la Bundesliga ha da tempo aperto a broadcaster “non convenzionali”… pic.twitter.com/ADxEDUZtJk
Tutto nasce dal lavoro di Bundesliga Media, la compagnia che vende i diritti televisivi del massimo campionato tedesco. La quale ha deciso di ampliare le sue collaborazioni sul mercato del Regno Unito e dell'Irlanda. “Il nostro approccio è tanto vario quanto i nostri tifosi. Il pubblico del calcio sta cambiando e non esiste un unico modo in cui le persone vogliano vivere la Bundesliga”, ha dichiarato Peer Naubert, Chief Commercial Officer della compagnia.
Quella con Vardy è parte di una più ampia collaborazione tra il campionato tedesco e il gruppo mediatico e di intrattenimento Banijay Entertainment che sarà il produttore dello show del calciatore. Vardy commenterà sette partite di Bundesliga, che saranno trasmesse sul canale Youtube del suo podcast: Jamie Vardy's Having A Party. Una idea nuova, per introdurre un modo nuovo di guardare il calcio: con al centro un volto riconoscibile e amato da tanti tifosi, non solo inglesi. Questa partnership prenderà il via oggi: con il debutto del Bayern Monaco in campionato. I bavaresi di Kompany giocano contro lo Stoccarda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA