Sul canale del suo podcast si potranno vedere sette partite di venerdi del massimo campionato tedesco.

Federico Iezzi
Cremonese Vardy

I tifosi della Cremonese pazzi per Jamie Vardy: che accoglienza in città!

In attesa si trovare una nuova squadra Jaime Vardy si dà al mercato dei diritti tv. Bundesliga Media, infatti, ha annunciato una espansione delle trasmissioni delle partite nel Regno Unito e Irlanda. Alcune di queste gare le trasmetterà proprio Vardy su YouTube.

Jaime Vardy trasmetterà la Bundesliga su YouTube

Dai campi di calcio al commento e alla trasmissione delle partite. Jaime Vardy, l'eroe di Leicester, è attualmente svincolato. La scorsa stagione ha giocato nella nostra Serie A con la maglia della neopromossa e poi retrocessa Cremonese. Una annata deludente, dal momento che si sperava che il suo apporto alla causa sarebbe stato più prolifico: appena sette gol segnati in tutta la stagione. Ebbene, mentre cerca una nuova squadra l'attaccante inglese amplia le sue attività e i suoi interessi. E lo fa entrando nel mondo dei diritti tv.
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Tutto nasce dal lavoro di Bundesliga Media, la compagnia che vende i diritti televisivi del massimo campionato tedesco. La quale ha deciso di ampliare le sue collaborazioni sul mercato del Regno Unito e dell'Irlanda. “Il nostro approccio è tanto vario quanto i nostri tifosi. Il pubblico del calcio sta cambiando e non esiste un unico modo in cui le persone vogliano vivere la Bundesliga”, ha dichiarato Peer Naubert, Chief Commercial Officer della compagnia.

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LEICESTER, INGHILTERRA - 18 MAGGIO: Jamie Vardy del Leicester City festeggia il primo gol della sua squadra – che segna la sua 200ª rete con il club – durante la partita di Premier League tra Leicester City FC e Ipswich Town FC al King Power Stadium, il 18 maggio 2025 a Leicester, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

Quella con Vardy è parte di una più ampia collaborazione tra il campionato tedesco e il gruppo mediatico e di intrattenimento Banijay Entertainment che sarà il produttore dello show del calciatore. Vardy commenterà sette partite di Bundesliga, che saranno trasmesse sul canale Youtube del suo podcast: Jamie Vardy's Having A Party. Una idea nuova, per introdurre un modo nuovo di guardare il calcio: con al centro un volto riconoscibile e amato da tanti tifosi, non solo inglesi. Questa partnership prenderà il via oggi: con il debutto del Bayern Monaco in campionato. I bavaresi di Kompany giocano contro lo Stoccarda.

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