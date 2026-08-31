Gabriel Jesus si prepara a cominciare la sua nuova avventura con il Barcellona. L'ufficialità non è ancora arrivata ma è solo questione di ore prima di vedere l'ormai ex Arsenal in maglia blaugrana. Fonti interne al Camp Nou indicano che l'accordo verrà finalizzato oggi, ma il Barcellona rilascerà un annuncio ufficiale solo dopo che l'attaccante brasiliano avrà superato le visite mediche. Il 29 enne, dunque, si appresta ad aggiungersi alla lunga lista di centravanti brasiliani che hanno vestito la maglia catalana. Molti hanno fatto la storia del Barça, come Evaristo, Romário e Ronaldo, altri non sono mai riusciti ad esprimere appieno il loro potenziale e la loro esperienza al club non è stata altrettanto memorabile.

Barcellona, Gabriel Jesus e la sfida per il numero 9 brasiliano

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona agree deal to sign Gabriel Jesus from Arsenal, here we go!



Exclusive details: medical booked on Monday, #AFC to receive €10m package plus add-ons for permament deal.



Gabriel Jesus will travel for medical as authorized by Arsenal. pic.twitter.com/Y4nFKERn3y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

Dopo due mesi sulle tracce di Juliano, ilha nelle ultime ore messo a segno il colpo a sorpresa Gabriel Jesus . Il 29 enne brasiliano, nelle prossime ore, sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto con il suo nuovo club. Il nativo di San Paolo chiude, dunque, la sua esperienza condopo 4 stagioni nelle quali ha totalizzato 123 presenze e 32 reti. Nell'ultima annata ha conquistato la Premier League con i Gunners ma dal punto di vista personale non è stata una stagione memorabile per l'ormai ex Gunners: solo 6 reti in 27 gettoni.

Gabriel Jesus avrà ora la sfida di riportare al Barcellona la figura illustre del numero 9 brasiliano, soprattutto considerando che gli ultimi due acquisti, ovvero Keirrison e Vitor Roque si sono rivelati veri e propri flop: il primo non ha mai esordito, il secondo è rimasto appena 8 mesi. A questa lista poco invidiabile si aggiungono anche Roberto Dinamite, il cui nome non ebbe lo stesso effetto sul campo (solo 3 reti in 11 presenze), e William Verissimo (3 gol in 9 presenze).

LONDRA, INGHILTERRA - 12 AGOSTO: Gabriel Jesus dell'Arsenal durante l'amichevole precampionato tra Arsenal FC e Como Calcio all'Emirates Stadium, il 12 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Per rivedere un vero numero 9 blaugrana, invece, bisogna tornare addirittura indietro di 30 anni, ovvero ai tempi dell'unica stagione di Ronaldo al Camp Nou: 47 gol in 49 partite e prestazioni indimenticabili. Ma il Fenomeno non è stato certo l'unico ad indossare con onore quella maglia. Non si può certo dimenticare Romario: 39 reti in 65 presenze. Un bottino che poteva essere più ampio se non fosse stato per i numerosi dissapori con Johan Cruijff. Ma il primo vero 9 brasiliano della storia del Barça è stato Evaristo de Macedo (78 reti in 114 presenze).