Dal parquet della NBA ai campi della Premier League. Udonis Haslem ha deciso di ampliare il proprio coinvolgimento nel mondo dello sport diventando azionista di minoranza dell’Ipswich Town Football Club, storico club inglese pronto a vivere una nuova fase della propria storia nel massimo campionato britannico.

Basketball has been my life, but I’ve always respected the culture and impact of football (⚽️).



Proud to announce that last September, I became a minority owner of Ipswich Town Football Club.



When I first saw the club’s motto “Running Towards Adversity” I knew this was a club I… pic.twitter.com/yYD1MNkqBP — Udonis Haslem (@ThisIsUD) August 6, 2026

Haslem arriva all'Ipswich, le sue parole

La leggenda dei Miami Heat ha annunciato di aver acquisito la sua quota nel club nel settembre 2025, spiegando di essere stato conquistato dalla cultura e dai valori della società inglese. Un legame nato non soltanto dall’aspetto sportivo, ma soprattutto dalla filosofia che caratterizza l’Ipswich.

“Il basket è stata la mia vita, ma ho sempre rispettato la cultura e l’impatto del calcio”, ha scritto Haslem sui social annunciando il suo ingresso nella proprietà del club. “Sono orgoglioso di annunciare che lo scorso settembre sono diventato un proprietario di minoranza dell’Ipswich Town Football Club”.

A convincere l’ex giocatore NBA è stato soprattutto il motto della società: “Running Towards Adversity”, ovvero correre incontro alle difficoltà. Un concetto che Haslem sente molto vicino alla mentalità che lo ha accompagnato durante tutta la sua carriera.

IPSWICH, ENGLAND - MAY 02: Dara O'Shea of Ipswich Town lifts the Sky Bet Championship runners up trophy following the Sky Bet Championship match between Ipswich Town and Queens Park Rangers at Portman Road on May 02, 2026 in Ipswich, England. (Photo by Paul Harding/Getty Images)

L'ex cestista sa bene cosa vuole dalla sua nuova avventura

L’ex ala dei Miami Heat ha poi raccontato come il rapporto con le persone che lavorano all’interno del club abbia rafforzato la sua scelta: “Poi ho incontrato le persone dietro il club e ho capito che non erano soltanto parole. È ciò che sono realmente. È l’unico tipo di cultura di cui voglio essere circondato”.

L’investimento di Haslem arriva in un momento storico importante per l’Ipswich Town, che dopo la promozione dalla Championship è tornato protagonista e si prepara a essere una delle 20 squadre della Premier League nella stagione 2026-27: “Sono entusiasta di sostenere ciò che si sta costruendo all’Ipswich, dentro e fuori dal campo. Da Miami a Portman Road. Dalla NBA alla Premier League. Andiamo Blues".

Una nuova avventura per un campione che ha legato tutta la sua carriera ai Miami Heat. Haslem ha giocato per 20 stagioni sempre con la stessa franchigia, conquistando tre titoli NBA e ricevendo l’onore del ritiro della sua maglia numero 40 da parte della squadra di Miami.