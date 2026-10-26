Il Del Duca, per Ascoli-Sampdoria, riabbraccia una squadra carica di entusiasmo dopo il successo più largo della propria stagione. Martedì 27 ottobre 2026 alle 20:00, i bianconeri ricevono la Sampdoria nella nona giornata di Serie B: da una parte una squadra che ha raggiunto il quarto posto, dall’altra un gruppo alla ricerca di una svolta dopo il cambio in panchina. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La formazione di Francesco Tomei arriva dal 6-1 sul campo del Catanzaro, mentre i blucerchiati hanno visto sfumare nel finale la vittoria contro il Südtirol. Il debutto di Luca D’Angelo ha comunque offerto segnali dai quali ripartire, anche se la classifica continua a richiedere punti: quindici quelli dell’Ascoli, cinque quelli della Samp. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Come guardare Ascoli-Sampdoria in TV e streaming

Ascoli, il successo di Catanzaro alimenta la fiducia

, il canale della Lega Serie B disponibile su. L’appuntamento è perGli abbonati DAZN con un piano che comprenda la competizione potranno accedere alla partita attraverso il sito o l’applicazione. Per la visione su Prime Video servirà invece l’attivazione di, aggiuntiva rispetto al solo abbonamento Amazon Prime. La diretta sarà accessibile sul televisore tramite le applicazioni e i dispositivi compatibili, oltre che da computer, smartphone e tablet.Ilha mostrato un Ascoli efficace e capace di trovare protagonisti diversi. Alla doppietta disi sono aggiunte le reti di, in una partita che ha dato ulteriore forza al lavoro di Tomei. Il quarto posto è accompagnato da numeri positivi:nelle prime otto giornate.

Anche il rendimento casalingo offre una base importante, con i bianconeri ancora imbattuti al Del Duca. Il turno ravvicinato può suggerire qualche rotazione, ma cambiare un reparto offensivo così produttivo non è una scelta scontata. Silipo e D’Uffizi stanno offrendo soluzioni preziose, mentre Gori ha risposto con concretezza all’opportunità di guidare l’attacco.

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Sampdoria, D’Angelo riparte dai segnali di Bolzano

La chiave tattica: ampiezza dell’Ascoli contro il centrocampo della Samp

Il gol diaveva avvicinato la Sampdoria a una vittoria importante contro il Südtirol. Il rigore concesso nel finale ha però cambiato il risultato, lasciando ai blucerchiati un punto e il rammarico per un’occasione sfumata. Per D’Angelo resta una prestazione sulla quale costruire. La seconda trasferta consecutiva richiederà attenzione nella gestione delle energie, ma soprattutto la capacità di mantenere ordine contro una squadra che arriva da una prova offensiva convincente. L’assenza dicontinua a limitare le alternative.possono dare qualità alle spalle della punta, mentrerappresenta una soluzione da utilizzare anche durante la partita.L’potrebbe cercare spazio sulle corsie attraverso, sostenuti dalle avanzate di. Allargare la difesa blucerchiata permetterebbe addi trovare ricezioni centrali e avvicinarsi a, senza costringere il centravanti a rimanere isolato. La, con tre centrocampisti e due giocatori alle spalle della punta, può invece provare a creare superiorità nella zona centrale.

Henderson, Abildgaard e Makoumbou dovranno offrire linee di passaggio e copertura, consentendo a Begic e Verschaeren di ricevere in posizioni avanzate. Per i bianconeri sarà importante non lasciare troppo spazio dietro i terzini. Per gli ospiti, invece, il rischio è quello di abbassarsi eccessivamente e consentire all’Ascoli di attaccare con continuità. Le distanze tra i reparti possono quindi pesare quanto la qualità delle giocate offensive.

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Le probabili formazioni: Gori davanti, Lauritsen riferimento blucerchiato

L’dovrebbe disporsi con il, affidando la porta a. In difesa sono attesisulle fasce, conal centro.formeranno la coppia di centrocampo, mentreagiranno alle spalle di

La Sampdoria dovrebbe rispondere con il 4-3-2-1. Davanti a Krastev, la linea arretrata sarà composta da Di Pardo, Ferrari, Delli Carri e Depaoli. A centrocampo spazio a Henderson, Abildgaard e Makoumbou, con Begic e Verschaeren incaricati di sostenere Lauritsen.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Oliveri, Gattoni, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Acampora, D’Uffizi; Gori. Allenatore: Francesco Tomei.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Krastev; Di Pardo, Ferrari, Delli Carri, Depaoli; Henderson, Abildgaard, Makoumbou; Begic, Verschaeren; Lauritsen. Allenatore: Luca D’Angelo.

Ascoli-Sampdoria: le informazioni sulla diretta