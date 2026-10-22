La Sampdoria ha scelto Luca D’Angelo per provare a rilanciare la propria stagione. Il club blucerchiato ha annunciato ufficialmente l’arrivo dell’allenatore abruzzese, reduce dall’esperienza allo Spezia e, prima ancora, alla guida del Pisa in Serie B. D’Angelo porta in blucerchiato una lunga esperienza nella categoria, una promozione (dalla C alla B) conquistata con i toscani e due finali playoff raggiunte alla guida di Pisa e Spezia. Il suo compito sarà, dunque, quello di restituire identità, continuità e risultati a una squadra chiaramente in difficoltà (ultima in classifica con soli 4 punti insieme al Catanzaro), chiamata a reagire già nelle prossime partite.

Il comunicato della Sampdoria

Attraverso un comunicato stampa e un post sui propri canali social, laha annunciato l'arrivo in panchina discrivendo: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ala guida tecnica della prima squadra. Nato ail 26 luglio 1971, D’Angelo approda in blucerchiato forte di un percorso professionale che unisce esperienza, competenza e una profonda conoscenza del calcio italiano, con particolare riferimento alla. Dopo una carriera da calciatore nel ruolo di difensore, ha intrapreso il percorso da allenatore, maturando esperienze significative alla guida die distinguendosi per la capacità di costruire squadre organizzate, competitive e dotate di una chiara identità di gioco".

Continuando, il club ligure ha aggiunto: "Il legame con il Pisa ha rappresentato una delle tappe più importanti della sua carriera. Alla guida dei nerazzurri toscani, D’Angelo ha conquistato la promozione in Serie B nel 2019 e raggiunto la finale dei playoff per la promozione in Serie A nella stagione 2021/22. Obiettivo conseguito anche alla guida dello Spezia nella stagione 2024/25".

"D’Angelo metterà esperienza e competenze "

".

All'interno della nota, laha commentato l'arrivo a Genova del tecnico abruzzese, raccontando: "L’arrivo asegna una nuova tappa nel percorso professionale del tecnico abruzzese, maturato attraverso il lavoro quotidiano, la conoscenza delle dinamiche della cadetteria e la volontà di rendere le proprie squadre protagoniste. Alla guida della prima squadra,metterà esperienza e competenze al servizio di un progetto che punta a ritrovare continuità, identità e risultati

LA SPEZIA, ITALIA - 18 AGOSTO: Luca D'Angelo, allenatore della Spezia, guarda durante la partita di Coppa Italia tra lo Spezia Calcio e l'UC Sampdoria allo Stadio Alberto Picco il 18 agosto 2025 a la Spezia, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Infine, la società blucerchiata ha concluso il comunicato stampa, accogliendo D'Angelo tra le proprie fila: "Allo staff attuale si aggiungeranno l’allenatore in seconda Luca Mora, il collaboratore tecnico Giuseppe Leonetti e i preparatori atletici Marco Greco e Stefano Cappelli. La Sampdoria dà il benvenuto a Luca D’Angelo e al suo staff e augura loro buon lavoro alla guida della squadra".