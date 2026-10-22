L’ex tecnico di Pisa e Spezia prende il posto di Bernardo Corradi alla Sampdoria
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La Sampdoria ha scelto Luca D’Angelo per provare a rilanciare la propria stagione. Il club blucerchiato ha annunciato ufficialmente l’arrivo dell’allenatore abruzzese, reduce dall’esperienza allo Spezia e, prima ancora, alla guida del Pisa in Serie B. D’Angelo porta in blucerchiato una lunga esperienza nella categoria, una promozione (dalla C alla B) conquistata con i toscani e due finali playoff raggiunte alla guida di Pisa e Spezia. Il suo compito sarà, dunque, quello di restituire identità, continuità e risultati a una squadra chiaramente in difficoltà (ultima in classifica con soli 4 punti insieme al Catanzaro), chiamata a reagire già nelle prossime partite.
Il comunicato della SampdoriaAttraverso un comunicato stampa e un post sui propri canali social, la Sampdoria ha annunciato l'arrivo in panchina di Luca D’Angelo, scrivendo: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato a Luca D’Angelo la guida tecnica della prima squadra. Nato a Pescara il 26 luglio 1971, D’Angelo approda in blucerchiato forte di un percorso professionale che unisce esperienza, competenza e una profonda conoscenza del calcio italiano, con particolare riferimento alla Serie B. Dopo una carriera da calciatore nel ruolo di difensore, ha intrapreso il percorso da allenatore, maturando esperienze significative alla guida di Pisa e Spezia e distinguendosi per la capacità di costruire squadre organizzate, competitive e dotate di una chiara identità di gioco".
Continuando, il club ligure ha aggiunto: "Il legame con il Pisa ha rappresentato una delle tappe più importanti della sua carriera. Alla guida dei nerazzurri toscani, D’Angelo ha conquistato la promozione in Serie B nel 2019 e raggiunto la finale dei playoff per la promozione in Serie A nella stagione 2021/22. Obiettivo conseguito anche alla guida dello Spezia nella stagione 2024/25".
"D’Angelo metterà esperienza e competenze"All'interno della nota, la Samp ha commentato l'arrivo a Genova del tecnico abruzzese, raccontando: "L’arrivo a Genova segna una nuova tappa nel percorso professionale del tecnico abruzzese, maturato attraverso il lavoro quotidiano, la conoscenza delle dinamiche della cadetteria e la volontà di rendere le proprie squadre protagoniste. Alla guida della prima squadra, D’Angelo metterà esperienza e competenze al servizio di un progetto che punta a ritrovare continuità, identità e risultati".
Infine, la società blucerchiata ha concluso il comunicato stampa, accogliendo D'Angelo tra le proprie fila: "Allo staff attuale si aggiungeranno l’allenatore in seconda Luca Mora, il collaboratore tecnico Giuseppe Leonetti e i preparatori atletici Marco Greco e Stefano Cappelli. La Sampdoria dà il benvenuto a Luca D’Angelo e al suo staff e augura loro buon lavoro alla guida della squadra".
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