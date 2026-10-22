Declan Rice non ha dubbi sul prossimo vincitore del Pallone d'Oro. Il centrocampista inglese, dopo il pari rimediato a Monaco di Baviera contro il Bayern, si è espresso con convinzione su chi, dal suo punto di vista, meriterebbe di conquistare l'ambito premio che verrà assegnato lunedì 26 ottobre al London Palladium Theatre di Londra. Un nome che il calciatore dei Gunners conosce molto bene sia da compagno (con l'Inghilterra) che, proprio come accaduto nella partita di ieri sera, da avversario, ovvero Harry Kane. Il bomber dei bavaresi viene da una stagione straordinaria con ben 61 reti in 51 presenze con la maglia del Bayern e una miriade di record stracciati, tra cui il giocatore più veloce della storia a raggiungere quota 100 gol in Bundesliga. Numeri, record e statistiche che, a detta di Rice, equivarrebbero a una meritata e chiara vittoria del Pallone d'Oro 2026.

Rice: " Kane merita di vincere il Pallone d'Oro "

Penso che se lo meriti. Per tutta la sua carriera, per la costanza che ha mostrato e per la longevità che tutt'ora dimostra. Lui migliora con l'età". Se Kane merita di vincere il Pallone d'Oro? Al 100%. Penso che sia arrivato il suo momento.Per tutta la sua carriera, per la costanza che ha mostrato e per la longevità che tutt'ora dimostra. Lui migliora con l'età".

Intervistato ai microfoni di CBS Sports dopo il pareggio per 2-2 tra Bayern Monaco e Arsenal,ha commentato la candidatura dial Pallone d'Oro, dichiarando: "

Continuando, il centrocampista dei Gunners ha aggiunto: "La prestazione di Kane stasera è stata incredibile. I numeri che ha totalizzato nell'ultimo anno parlano da soli. Quello che ha fatto con la maglia dell'Inghilterra... Tanti fattori diversi hanno contribuito a questo risultato nell'ultimo anno".

"I think it's his time. He deserves this... He's getting better with age." 🏆



Declan Rice backs England teammate Harry Kane to win the Ballon d'Or 👏 pic.twitter.com/CKjWpKkx8o — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 21, 2026

"Sarebbe il primo vincitore inglese del Pallone d'Oro dai tempi di Owen "

".

Nel corso dell'intervista,ha poi elogiato il compagno di nazionale, raccontando: "Al di là di tutto quello che riguarda il calcio, è una persona straordinaria, un leader eccezionale, un vero bravo ragazzo. Non posso che parlarne benissimo. Quindi,

MONACO, GERMANIA - 21 OTTOBRE: Harry Kane, dell'FC Bayern Monaco, festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita della terza giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern Monaco e Arsenal FC, disputata alla Football Arena di Monaco il 21 ottobre 2026 a Monaco, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Infine, l'ex West Ham ha concluso il suo intervento, dichiarando: "Se Harry Kane vincesse il Pallone d'Oro, sarebbe il primo vincitore inglese del Pallone d'Oro dai tempi di Michael Owen, quindi sarebbe davvero speciale".