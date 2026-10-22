Il centrocampista dell’Arsenal elogia il capitano dell’Inghilterra dopo il 2-2 in Champions League
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Declan Rice non ha dubbi sul prossimo vincitore del Pallone d'Oro. Il centrocampista inglese, dopo il pari rimediato a Monaco di Baviera contro il Bayern, si è espresso con convinzione su chi, dal suo punto di vista, meriterebbe di conquistare l'ambito premio che verrà assegnato lunedì 26 ottobre al London Palladium Theatre di Londra. Un nome che il calciatore dei Gunners conosce molto bene sia da compagno (con l'Inghilterra) che, proprio come accaduto nella partita di ieri sera, da avversario, ovvero Harry Kane. Il bomber dei bavaresi viene da una stagione straordinaria con ben 61 reti in 51 presenze con la maglia del Bayern e una miriade di record stracciati, tra cui il giocatore più veloce della storia a raggiungere quota 100 gol in Bundesliga. Numeri, record e statistiche che, a detta di Rice, equivarrebbero a una meritata e chiara vittoria del Pallone d'Oro 2026.
Rice: "Kane merita di vincere il Pallone d'Oro"Intervistato ai microfoni di CBS Sports dopo il pareggio per 2-2 tra Bayern Monaco e Arsenal, Declan Rice ha commentato la candidatura di Harry Kane al Pallone d'Oro, dichiarando: "Se Kane merita di vincere il Pallone d'Oro? Al 100%. Penso che sia arrivato il suo momento. Penso che se lo meriti. Per tutta la sua carriera, per la costanza che ha mostrato e per la longevità che tutt'ora dimostra. Lui migliora con l'età".
Continuando, il centrocampista dei Gunners ha aggiunto: "La prestazione di Kane stasera è stata incredibile. I numeri che ha totalizzato nell'ultimo anno parlano da soli. Quello che ha fatto con la maglia dell'Inghilterra... Tanti fattori diversi hanno contribuito a questo risultato nell'ultimo anno".
"Sarebbe il primo vincitore inglese del Pallone d'Oro dai tempi di Owen"Nel corso dell'intervista, Declan Rice ha poi elogiato il compagno di nazionale, raccontando: "Al di là di tutto quello che riguarda il calcio, è una persona straordinaria, un leader eccezionale, un vero bravo ragazzo. Non posso che parlarne benissimo. Quindi, spero che lunedì abbia quel trofeo d'oro tra le mani".
Infine, l'ex West Ham ha concluso il suo intervento, dichiarando: "Se Harry Kane vincesse il Pallone d'Oro, sarebbe il primo vincitore inglese del Pallone d'Oro dai tempi di Michael Owen, quindi sarebbe davvero speciale".
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