Nelle prossime settimane terminerà la regular season del Torneo Clausura della Primera Division argentina e, ovviamente, tra i club presenti figura anche il River Plate. Come ben sappiamo, si tratta di una delle squadre più importanti del Paese sudamericano ed in questo momento si sta giocando l'accesso alla prossima edizione della Copa Libertadores. Infatti, il club di Buenos Aires occupa la settima posizione della classifica generale del campionato nazionale, il quale è diviso in Torneo Apertura e Clausura mentre le trenta squadre sono divise in due gironi da quindici. Ad oggi, il River ha ancora delle possibilità di qualificarsi per la massima competizione sudamericana, ma ciò dipenderà anche dai grandi rivali del Boca Juniors.

La qualificazione in Copa Libertadores del River Plate passa dal Boca Juniors

Mitad de semana en River Camp 💪⚽️ pic.twitter.com/IckQCydaco — River Plate (@RiverPlate) October 21, 2026

I Millonarios che hanno come allenatore, sono al settimo posto della classifica generale della massima divisione argentina avendo totalizzatopunti, adal podio che mette in palio i posti in Copa Libertadores. L'attuale piazzamento permetterebbe loro di ottenere la qualificazione alla prossima edizione della, che sarebbe la seconda competizione sudamericana per importanza. A tre giornate dalla fine del Torneo Clausura, però, il River può ancora sperare nella qualificazioni in Libertadores ma ciò significa che non dovranno essere commessi errori nei prossimi match.Questo fine settimana, giocherà in casa contro ilmentre nel prossimo weekend andranno alla Bombonera in occasione del SuperClasico contro il Boca Juniors, valevole per ladel Torneo Clausura. All'ultimo turno, invece, i Millonarios giocheranno in trasferta contro l'. Inoltre, per sperare ancora nella qualificazione in Copa Libertadores, dovranno tenere conto anche degli eventuali successi dei grandi rivali del Boca.

Rio de Janeiro, Brasile - 20 ottobre 2026: Milton Delgado del Boca Juniors festeggiano dopo la vittoria nel ritorno della semifinale di Copa Sudamericana tra Vasco Da Gama e Boca Juniors al Sao Januario Stadium. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Infatti, la squadra gialloblù è al primo posto della classifica generale del campionato, a metà novembre giocherà la finale di coppa nazionale contro il Banfield mentre verso la fine del mese prossimo affronterà l'Atlético Mineiro nell'atto conclusivo della Copa Sudamericana. Quindi, nel caso in cui il Boca dovesse restare nelle prime tre posizioni della Primera Division e dovesse vincere la competizione internazionale, l'Argentina otterrebbe dei posti in più per la Copa Libertadores.