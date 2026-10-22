Il futuro dei biancorossi dipenderà dai grandi rivali
Nelle prossime settimane terminerà la regular season del Torneo Clausura della Primera Division argentina e, ovviamente, tra i club presenti figura anche il River Plate. Come ben sappiamo, si tratta di una delle squadre più importanti del Paese sudamericano ed in questo momento si sta giocando l'accesso alla prossima edizione della Copa Libertadores. Infatti, il club di Buenos Aires occupa la settima posizione della classifica generale del campionato nazionale, il quale è diviso in Torneo Apertura e Clausura mentre le trenta squadre sono divise in due gironi da quindici. Ad oggi, il River ha ancora delle possibilità di qualificarsi per la massima competizione sudamericana, ma ciò dipenderà anche dai grandi rivali del Boca Juniors.
La qualificazione in Copa Libertadores del River Plate passa dal Boca JuniorsI Millonarios che hanno come allenatore Leonardo Ponzio, sono al settimo posto della classifica generale della massima divisione argentina avendo totalizzato 49 punti, a -4 dal podio che mette in palio i posti in Copa Libertadores. L'attuale piazzamento permetterebbe loro di ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Copa Sudamericana, che sarebbe la seconda competizione sudamericana per importanza. A tre giornate dalla fine del Torneo Clausura, però, il River può ancora sperare nella qualificazioni in Libertadores ma ciò significa che non dovranno essere commessi errori nei prossimi match.
Infatti, la squadra gialloblù è al primo posto della classifica generale del campionato, a metà novembre giocherà la finale di coppa nazionale contro il Banfield mentre verso la fine del mese prossimo affronterà l'Atlético Mineiro nell'atto conclusivo della Copa Sudamericana. Quindi, nel caso in cui il Boca dovesse restare nelle prime tre posizioni della Primera Division e dovesse vincere la competizione internazionale, l'Argentina otterrebbe dei posti in più per la Copa Libertadores.
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