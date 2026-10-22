Il Bayern Monaco perde Luis Diaz. Non bastava il problema fisico di Kim Min-Jae e l'infortunio alla coscia accusato in nazionale da Jamal Musiala, ad affollare l'infermeria dei bavaresi si aggiunge anche l'esterno colombiano. Nelle ultime ore, infatti, il Bayern ha comunicato che gli esami medici su Luis Diaz hanno evidenziato una lieve lesione al bicipite femorale sinistro, rimediata proprio durante il pareggio per 2-2 contro i Gunners in Champions League. Una tegola importante per Vincent Kompany, il quale dovrà far a meno di uno dei suoi uomini più importanti in vista di un calendario particolarmente fitto di grandi appuntamenti.

Il comunicato del Bayern: lesione al bicipite femorale sinistro

Attraverso una nota ufficiale e un post sui propri canali social, ilha informato tifosi e appassionati in merito all'infortunio dicomunicando: "Luis Diaz ha riportato una lieve lesione muscolare al bicipite femorale sinistro durante la partita di Champions League tra Bayern Monaco e Arsenal mercoledì sera".

Proseguendo, il club tedesco ha aggiunto che: "L'infortunio è stato confermato dagli esami effettuati dallo staff medico del Bayern Monaco".

Luis Díaz fällt aus.



Wir wünschen dir eine gute und schnelle Genesung, Lucho! ❤️‍🩹



🔗 https://t.co/NyUZK7tM1T pic.twitter.com/t1DFKKSeGy — FC Bayern München (@FCBayern) October 22, 2026

"Luis Diaz indisponibile per un periodo di tempo indefinito "

".

Per quanto riguarda i tempi di recupero, all'interno della nota, lo staff medico dei bavaresi non ha ancora fissato una data per il rientro in campo del calciatore colombiano: "Conseguenza di ciò, il centrocampista offensivo di 29 anni sarà

MONACO, GERMANIA - 21 OTTOBRE: Luis Diaz dell'FC Bayern München reagisce dopo aver subito un infortunio durante la partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern München e Arsenal FC, disputata alla Football Arena di Monaco il 21 ottobre 2026 a Monaco, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Per il Bayern Monaco si tratta quindi di una perdita significativa, in vista, soprattutto, di un fitto e complicato calendario. Subito dopo le gare contro Friburgo (in campionato) e Magdeburg (in DFB Pokal), i campioni di Germania in carica affronteranno il Borussia Dortmund nell'attesissimo Der Klassiker di Bundesliga e l'Atletico Madrid al Metropolitano in una sfida di Champions League che, dopo i pareggi contro Viking e Arsenal, rischia di diventare un importante crocevia per l'avventura europea dei bavaresi.