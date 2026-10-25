Il Boca Juniors si è qualificato alla finale di Copa Sudamericana dopo la vittoria nel finale contro il Vasco da Gama. Decisiva è stata la rete dell'ex Roma Leandro Paredes grazie al quale gli Xeneizes si contenderanno il trofeo il prossimo 21 novembre contro l'Atletico Mineiro. Tuttavia, nelle ultime ore, è emersa una inaspettata controversia relativa ad un logo di scommesse stampato sulla maglia del club argentino. Ecco il motivo.

Logo scommesse vietato in Brasile: il Boca Juniors rischia sanzioni

In seguito

alla vittoria per 3-1 del Boca Juniors contro il Vasco da Gama al Maracanà

, che ha garantito agli Xeneizes l'accesso alla finale di Copa Sudamericana, il club di Buenos Aires si è trovato coinvolto in una controversia legale a causa del logo Betsson presente sulla parte anteriore della maglia, in un paese che da giorni vieta questo tipo di pubblicità. Questo in base ad un provvedimento approvato lo scorso 25 settembre che vieta qualsiasi pubblicità o sponsorizzazione di scommesse in Brasile e che non prevede eccezioni per le squadre straniere.

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Il contratto tra il Boca Juniors e la società di scommesse è stato firmato in Argentina, dove l'attività è legale, e questa è la tesi che, secondo quanto riportato da Tyc Sport, è stata presentata alla CONMEBOL. Tuttavia, per gli esperti legali, ciò non è sufficiente:

il Brasile non può annullare un contratto firmato all'estero, ma può imporre a coloro che operano sul suo territorio di rispettare la legislazione locale.

Eduardo Carlezzo, avvocato specializzato in diritto sportivo, ha spiegato: “Il provvedimento provvisorio non fa distinzione tra club brasiliani e stranieri : il divieto si applica a qualsiasi pubblicità di scommesse esposta nel Paese. Il fatto che il contratto di sponsorizzazione sia stato firmato all'estero non cambia questa conclusione". Più esplicito è stato Pedro Lopes, socio fondatore di Chenus Holdings, società di investimenti sportivi: "Il Boca Juniors potrebbe essere multato per inadempienza o addirittura escluso dalle partite in Brasile se non si impegna a nascondere la sponsorizzazione sulle proprie divise nelle partite future ".

Vasco Da Gama-Boca Juniors - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 20 OTTOBRE: Leandro Paredes del Boca Juniors festeggia il secondo gol della sua squadra durante la semifinale di seconda tappa della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra Vasco da Gama e Boca Juniors allo stadio Sao Januario il 20 ottobre 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

La Federazione al momento sta valutando attentamente la vicenda ma se alla fine dovesse dare ragione al Vasco da Gama, il Boca Juniors andrà incontro a pesanti sanzioni. Tuttavia, tutto questo non escluderà gli oro-blu dalla finale della competizione sudamericana che, come ricordiamo, sarà contro l'Atletico Mineiro il prossimo 21 novembre.