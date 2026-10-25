Con le 4 reti rifilate all'Omonia, le Aquile hanno già toccato i 53 gol stagionali, ben 16 delle quali realizzate dall'attaccante greco

Mattia Celio
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Marco Silva sta riscrivendo la storia del Benfica. Il tecnico delle Aquile è stato protagonista di un inizio di stagione a dire poco devastante. Nonostante il club lusitano abbia iniziato la sua annata con largo anticipo a causa degli impegni in Europa League, la squadra non ha risentito della stanchezza e i numeri accumulati fino a qui ne sono la prova. In 17 partite il Benfica ha realizzato la bellezza di ben 53 reti, uno in meno rispetto ai 54 segnati dalla squadra di Erikson 37 anni fa. E non solo questo.

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Dopo la scorsa annata deludente, i tifosi del Benfica si aspettavano una reazione da parte di società e squadra. Ebbene, sembra proprio che le Aquile abbiano fatto di meglio. L'arrivo di Marco Silva, reduce da 5 stagioni sulla panchina del Fulham, si è rivelata la mossa vincente di Manuel Rui Costa. Come accennato, il club lusitano ha dovuto iniziare l'annata con largo anticipo a causa degli impegni in Europa League. Eppure l'inizio non è stato promettente: sconfitta per 2-1 in casa del San Gallo lo scorso 23 luglio. Quel KO è stata la rampa di lancio della squadra del tecnico portoghese.
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Da quel momento, infatti, il Benfica ha iniziato ad ingranare la marcia e sono arrivate vittorie e reti a non finire. Unica pecca, la sconfitta per 3-1 nel big match contro il Porto. La stagione, però, è appena cominciata e nonostante la distanza di 9 punti dalla squadra di Farioli (che però ha una partita in più) le Aquile hanno tempo e, soprattutto, tutte le armi per recuperare. Basta guardare i numeri fino a qui accumulati: 53 reti segnate in sole 17 partite. Solo Sven Goran Erikson ha fatto meglio con una marcatura in più nella stagione 89-90.

Oltre a Marco Silva, l'altro simbolo di questa nascente macchina da gol porta il nome di Vangelis Pavlidis. L'attaccante greco, infatti, è già arrivato a quota 16 marcature in stagione (e 4 assist). Non si può ignorare neanche l'evidente crescita di Gianluca Prestianni, con 9 gol, secondo miglior marcatore della squadra. Non sono mancate poi alcune goleade, come la vittoria per 7-0 contro Casa Pia a Rio Maior, il 6-1 contro gli Hearts all'Estádio da Luz e il 5-0 inflitto al San Gallo nella sfida di ritorno, sempre a Lisbona. Con questi numeri i tifosi del da Luz possono davvero sognare.

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