A volte basta un gesto social, spesso compiuto in pochi secondi e senza troppa riflessione, per scatenare una vera e propria tempesta mediatica tra i tifosi. È quanto accaduto a Ryan Gravenberch, centrocampista del Liverpool, finito nel mirino dei propri tifosi per aver messo “mi piace” a un post Instagram pubblicato da un giocatore dell’Arsenal, proprio nelle ore successive alla sconfitta dei Reds con i Gunners. L’episodio, apparentemente di poco conto, si è trasformato in un caso che ha animato i social inglesi.

Arsenal corsaro ad Anfield

Tutto nasce dal risultato del weekend:, interrompendo un digiuno che durava dal 2012. Decisiva la rete di Kai, che ha regalato alla squadra londinese una vittoria per 1-0 molto pesante, sia sul piano del risultato che su quello della classifica.

A complicare la serata in casa Liverpool ci ha pensato proprio Gravenberch, lasciato inizialmente in panchina da Andoni Iraola. Il centrocampista olandese è comunque finito al centro dell’attenzione, non tanto per il rendimento in campo quanto per il comportamento sui social. Il centrocampista del Liverpool ha infatti messo “mi piace” a un post pubblicato su Instagram da Jurrien Timber, difensore dell’Arsenal, che celebrava proprio il risultato finale della partita.

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Il post di Timber e il "mi piace" di Gravenberch

aveva pubblicato un’immagine che lo ritraeva durante il derby in un contatto acceso con, compagno di squadra di Gravenberch. Il difensore olandese aveva accompagnato lo scatto con una didascalia che ha fatto ulteriormente infuriare i tifosi deluna volta scoperto il gesto del proprio centrocampista: “Orgoglioso della squadra! Godetevi questa vittoria, Gooners”.

LONDRA, INGHILTERRA - 13 OTTOBRE: Jurrien Timber dell'Arsenal segna il primo gol della sua squadra superando Berke Özer del LOSC Lille durante la partita della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Arsenal FC e LOSC Lille all'Arsenal Stadium il 13 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Un messaggio di festa rivolto proprio ai tifosi dell’Arsenal, reso ancora più indigesto dal fatto che a metterci sopra un like fosse stato un giocatore dei Reds.