Gavi mantiene la parola: vittoria del Mondiale e capelli rosa!

Dopo una grave lesione al ginocchio, Gavi smaltisce i problemi fisici e torna finalmente al 100% della forma. Nonostante il recupero clinico, il ruolo del centrocampista spagnolo crolla vertiginosamente da pedina fondamentale dello scacchiere tattico a presenza puramente testimoniale. Il talento cresciuto nella cantera blaugrana racimola finora la miseria di 191 minuti in tutte le competizioni. Questo numero incredibilmente basso certifica la sua drastica caduta all'interno delle gerarchie del centrocampo del Barcellona, allontanandolo anni luce dal giocatore intenso e aggressivo ammirato in passato.

Lo schiaffo del Clásico e il nodo gerarchie

Nel recentissimo Clásico contro il Real Madrid, partita di massima esigenza agonistica,non disputa nemmeno un singolo minuto. Questa clamorosa bocciatura solleva un grave interrogativo sulla sua reale importanza nella gerarchia attuale della rosa. Il giocatore rientra definitivamente dall'infortunio e conclude il fisiologico periodo digraduale, ma l'allenatore lo relega ancora a un ruolo marginale. Restare a guardare i compagni in una vetrina così prestigiosa ferisce profondamente l'orgoglio di unnato come lui. Il tecnicosceglie altre soluzioni tattiche e lo ignora totalmente per tutta la durata dell'incontro. Questa decisione netta e dolorosa spazza via ogni residuo alibi medico, trasformando la prudenza iniziale in una vera e propria esclusione tecnica del tutto inaspettata.

BARCELLONA, SPAGNA - 25 OTTOBRE: Gavi, del FC Barcelona, ​​osserva il campo prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Madrid, disputata allo Spotify Camp Nou il 25 ottobre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

L'ingorgo a centrocampo e il banco di prova

Il panorama attuale non invita affatto all'ottimismo a causa di un vero e proprio ingorgo a centrocampo.dominano ormai il ruolo di riferimento, mentre l'imminente rientro di Frenkiesatura definitivamente le opzioni a disposizione del tecnico.deve affrontare una sfida titanica, ritrovare il proprio posto fisso nel Barcellona dopo aver recuperato la salute. Il centrocampista potrebbe strappare qualche minuto per puro turnover nella sfida controma il vero interrogativo riguarda il suo impiego nei successivi e cruciali big match contro Aston Villa e Atlético Madrid.