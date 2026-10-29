Carlos Tevez si racconta da Rio Ferdinand e tocca diversi punti del suo passato allo United: dalla mancata promessa di Ferguson, la delusione e la scelta del City
Manchester United, i tifosi scelgono da che parte stare: applausi per Carrick, fischi per la squadra
Dietro uno dei trasferimenti più controversi della storia recente di Manchester, a quanto pare c'era molto di più di una questione contrattuale: Carlos Tevez, grande ex di United e City, torna a parlare della rottura con i Red Devils, accusando l'allenatore Ferguson di una promessa non rispettata e rivelando particolari dettagli sui diverbi con Gary Neville. Dichiarazioni forti rilasciate a chi il Manchester United lo ha conosciuto e vissuto molto bene, come Rio Ferdinand.
Tevez e il passaggio al City: "Ferguson non ha mantenuto la promessa. Per me è stato una vendetta"Il passaggio di Carlos Tevez da sponda Red Devils a sponda Citizens, nell'estate del 2009, è rimasto uno degli episodi più discussi dell'accesa rivalità di Manchester. A distanza di ormai diversi anni, l'ex attaccante argentino ha ricostruito la vicenda durante un'intervista a 'Rio Ferdinand Presents', spiegando perché decise di lasciare lo United. Tevez, arrivato in prestito dal West Ham, ha dichiarato: "Ferguson mi aveva rassicurato che lo United mi avrebbe acquistato, garantendomi di rimanere. Avrebbero sistemato il contratto di Berbatov e poi avrebbero sistemato il mio. Ha avuto sei mesi per mantenere la parola, ma non l'ha mai fatto", ha spiegato l'Apache, convinto che il progressivo ridimensionamento del suo impiego in squadra fosse legato anche al tentativo di abbassarne il valore.
Caricamento post Instagram...
Tevez sullo scambio con Neville nel 2010: "Volevo fare a botte con lui"La delusione si trasformò in rabbia quando nel 2010 Gary Neville, suo ex compagno di squadra, criticò pubblicamente il comportamento di Tevez, accusandolo di mancare di rispetto a Ferguson e l'argentino rispose per le rime, spiegando: "Gary non sa tutta la storia, è stato irrispettoso". Durante l'intervista attuale da Rio Ferdinand, gli è stato chiesto se avesse davvero desiderato affrontare Neville in seguito ai suoi comportamenti, e Tevez non ha nascosto i suoi sentimenti, rispondendo in modo schietto: "Volevo fare a botte con lui", ha dichiarato, facendo riferimento anche alla sua scelta di attaccarlo attraverso la stampa, rendendo le sue dichiarazioni particolarmente difficili da accettare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Estero
Moritz Leitner, dal Borussia Dortmund al padel: "Voglio diventare un professionista"
Calcio Estero
Arthur Desmas costretto al ritiro a 32 anni: "Le commozioni cerebrali hanno cambiato la mia vita"
Calcio Estero
Caso Mbappé-Cina, interviene Philippe Diallo: "Si è scusato. Dovremmo chiuderla qui"
Calcio Estero
"Volevo lasciare il PSG già a gennaio". La rivelazione di Gonçalo Ramos
Calcio Estero
Senegal, Imaila Jakobs lascia la nazionale a 27: "Voglio dedicare più tempo alla famiglia"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti