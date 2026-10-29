Quando la qualificazione si complica e sembra appesa ad un filo, il secondo portiere si prende la scena e diventa il protagonista assoluto della serata: è quello che è successo a Geronimo Rulli, riserva di Donnarumma al Manchester City, che ha salvato la serata dei Citizens in Carabao Cup dopo il brivido dei calci di rigore contro il Brighton, neutralizzando due penalty e regalando una qualificazione sofferta alla squadra di Enzo Maresca.

Rulli il protagonista nella lotteria dei rigori: due penalty salvati

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l'uomo copertina della vittoria sofferta delcontro ilin Carabao Cup: nella sfida disputata nella serata di ieri all'Etihad Stadium, il portiere argentino si è rivelatonella serie dei tiri dal dischetto, respingendo i tentativi di Ayari e Dunk. Dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari, il City si è impostoconquistando l'accesso ai quarti di finale, ma non con pochi rischi, e proprio quando il Brighton sembrava poter sfruttare l'occasione per completare la beffa, Rulli ha cambiato ildell'incontro. La prestazione dell'argentino assume ancora più valore considerando che l'estremo difensore avversarioaveva neutralizzato il tiro di Kovacic, mettendo momentaneamente il City in: Rulli ha però mantenuto il sangue freddo e ha risposto con due, che hanno indirizzato definitivamente la sfida.Ci ha pensato poia trasformare il rigore decisivo, completando il successo per 4-2. Ai canali ufficiali del club,ha poi dichiarato con entusiasmo: "In queste situazioni non sento la pressione, mi sento sicuro e pronto ad aiutare i compagni. Vogliamo andare lontano", ha spiegato il portiere.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 17 SETTEMBRE: Geronimo Rulli del Manchester City segna durante la partita del terzo turno della Carabao Cup tra Manchester City e Norwich City all'Etihad Stadium il 17 settembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

City in difficoltà: il Brighton sfiora l'impresa

La gara si era aperta con ildegli ospiti firmato daal 30esimo del primo tempo, ma dieci minuti più tardi ci ha pensatoa ristabilirecon una conclusione precisa al limite dell'area. La ripresa, per il City, è però iniziata nel peggiore dei modi, quando al 47esimoha portato di nuovo avanti il, mettendo in seriagli uomini di Maresca, che da lì in avanti hanno faticato a creare con continuità: l'ingresso diha dato maggiore velocità alla manovra offensiva e al 72esimo è arrivato ilcon, deviando in rete una punizione di Cherki. Inevitabile, dunque, la seria dagli undici metri, che ha visto Rulli salire in cattedra e consegnare laai compagni. Il Manchester City affronterà ora ilnei quarti di finale, in programma nella settimana del 14 dicembre.