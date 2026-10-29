Geronimo Rulli decide la sfida di Carabao Cup contro il Brighton, parando due rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari
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Quando la qualificazione si complica e sembra appesa ad un filo, il secondo portiere si prende la scena e diventa il protagonista assoluto della serata: è quello che è successo a Geronimo Rulli, riserva di Donnarumma al Manchester City, che ha salvato la serata dei Citizens in Carabao Cup dopo il brivido dei calci di rigore contro il Brighton, neutralizzando due penalty e regalando una qualificazione sofferta alla squadra di Enzo Maresca.
Rulli il protagonista nella lotteria dei rigori: due penalty salvatiÈ Geronimo Rulli l'uomo copertina della vittoria sofferta del Manchester City contro il Brighton in Carabao Cup: nella sfida disputata nella serata di ieri all'Etihad Stadium, il portiere argentino si è rivelato decisivo nella serie dei tiri dal dischetto, respingendo i tentativi di Ayari e Dunk. Dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari, il City si è imposto 4-2 ai rigori conquistando l'accesso ai quarti di finale, ma non con pochi rischi, e proprio quando il Brighton sembrava poter sfruttare l'occasione per completare la beffa, Rulli ha cambiato il destino dell'incontro. La prestazione dell'argentino assume ancora più valore considerando che l'estremo difensore avversario Jason Steele aveva neutralizzato il tiro di Kovacic, mettendo momentaneamente il City in difficoltà: Rulli ha però mantenuto il sangue freddo e ha risposto con due parate fondamentali, che hanno indirizzato definitivamente la sfida.
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City in difficoltà: il Brighton sfiora l'impresaLa gara si era aperta con il vantaggio degli ospiti firmato da Yalcouyé al 30esimo del primo tempo, ma dieci minuti più tardi ci ha pensato Kovacic a ristabilire l'equilibrio con una conclusione precisa al limite dell'area. La ripresa, per il City, è però iniziata nel peggiore dei modi, quando al 47esimo Rutter ha portato di nuovo avanti il Brighton, mettendo in seria crisi gli uomini di Maresca, che da lì in avanti hanno faticato a creare con continuità: l'ingresso di Doku ha dato maggiore velocità alla manovra offensiva e al 72esimo è arrivato il definitivo 2-2 con Reis, deviando in rete una punizione di Cherki. Inevitabile, dunque, la seria dagli undici metri, che ha visto Rulli salire in cattedra e consegnare la vittoria ai compagni. Il Manchester City affronterà ora il Bradford nei quarti di finale, in programma nella settimana del 14 dicembre.
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