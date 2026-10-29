L'ultima giornata di Carabao Cup: il Fleetwood Town scrive la storia, le Eagles volano ai quarti, Liverpool e City ok. Fuori Aston Villa e Brentford
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La Carabao Cup continua a regalare emozioni e risultati sorprendenti. Il quarto turno della competizione inglese ha visto cadere alcune grandi protagoniste, confermando ancora una volta il fascino di un torneo nel quale le differenze di categoria possono essere cancellate in novanta minuti. L'impresa più clamorosa porta la firma del Fleetwood Town, formazione di League Two capace di eliminare l'Arsenal ai calci di rigore, per un risultato davvero incredibile che ha fatto già il giro del mondo.
Carabao Cup: l'Arsenal fuori contro una squadra di quarta divisioneDopo l'1-1 dei tempi regolamentari, i padroni di casa si sono imposti per 5-3 dal dischetto, conquistando una storica qualificazione ai quarti di finale. Decisivo il portiere Jay Lynch, protagonista della parata sul rigore di Bruno Guimarães. Una serata da dimenticare per i Gunners di Mikel Arteta, rimasti anche in dieci per l'espulsione di Max Dowman. Sorride anche il Bradford City, che supera 2-0 il Peterborough United e prosegue la propria avventura nella competizione.
Boccata d'ossigeno per il Palace, il Liverpool elimina il Chelsea e il City vince contro il BrightonA Londra, il Crystal Palace ritrova il sorriso nel derby contro il Fulham. A Craven Cottage basta una rete di Eddie Nketiah nel primo tempo per regalare agli Eagles il successo per 1-0. Una vittoria preziosa soprattutto per Pierre Sage, allenatore finito sotto pressione dopo gli ultimi risultati negativi in Premier League. Il Liverpool elimina il Chelsea ai calci di rigore dopo l'1-1 nei 90 minuti, stessa sorte per il Manchester City che manda a casa il Brighton alla lotteria dei tiri dal dischetto, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.
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