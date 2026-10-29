La Carabao Cup continua a regalare emozioni e risultati sorprendenti. Il quarto turno della competizione inglese ha visto cadere alcune grandi protagoniste, confermando ancora una volta il fascino di un torneo nel quale le differenze di categoria possono essere cancellate in novanta minuti. L'impresa più clamorosa porta la firma del Fleetwood Town, formazione di League Two capace di eliminare l'Arsenal ai calci di rigore, per un risultato davvero incredibile che ha fatto già il giro del mondo.

Carabao Cup: l'Arsenal fuori contro una squadra di quarta divisione

Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, i padroni di casa si sono imposti per 5-3 dal dischetto, conquistando una storica qualificazione ai quarti di finale. Decisivo il portiere, protagonista della parata sul rigore di. Una serata da dimenticare per i Gunners di, rimasti anche in dieci per l'espulsione di. Sorride anche il, che supera 2-0 il Peterborough United e prosegue la propria avventura nella competizione.

NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - NOVEMBER 02: Mikel Arteta, Manager of Arsenal, reacts during the Premier League match between Newcastle United FC and Arsenal FC at St James' Park on November 02, 2024 in Newcastle upon Tyne, England. (Photo by George Wood/Getty Images)

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, ilritrova il sorriso nel derby contro il. Abasta una rete dinel primo tempo per regalare agli Eagles il successo per 1-0. Una vittoria preziosa soprattutto per, allenatore finito sotto pressione dopo gli ultimi risultati negativi in. Ilelimina ilai calci di rigore dopo l'1-1 nei 90 minuti, stessa sorte per ilche manda a casa il Brighton alla lotteria dei tiri dal dischetto, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.Il Sunderland batte 3-2 il, mentre ilsi impone sull'. Ai quarti della Coppa di Lega ci sarà anche il Bradford. Oggi completa il quadro il match tra