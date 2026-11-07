Con l'infortunio occorso a Dani Olmo, uscito anzitempo nella sfida di Champions League contro il PSG, Fermin Lopez ha acquisito ancora più spazio nelle gerarchie di Hansi Flick. In stagione ha già collezionato, in appena 14 partite, 6 gol e 7 assist. Numeri da capogiro considerando che il classe 2003 fa il centrocampista di professione, seppur abbia la dote innata dell'inserimento. Inoltre, alla quarta stagione con la maglia del Barcellona, ha già tagliato il traguardo delle 150 presenze, condite da 38 marcature, eguagliando Diego Armando Maradona, e 36 assistenze.

Il feeling con il gol è innato

Durante l'ultima sfida dicontro l', in cui ha servito un assist, è sceso in campo per la 150esima volta con la maglia Blaugrana, all'età di 23 anni. Ne ha parlato così al Mundo Deportivo: "e spero ce ne saranno molte altre. La mia carriera definirà quante altre ne potrò raggiungere".

ELCHE, SPAIN - AUGUST 23: Raphinha del Barcellona celebra il gol del primo della sua squadra con il compagno Fermin Lopez durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Elche CF e FC Barcelona allo Stadio Manuel Martinez Valero il 23 agosto 2026 a Elche, Spagna. (Photo by Francisco Macia/Getty Images)

Fermin è il giocatore sottovalutato per eccellenza. Nell'abbondanza di talenti che pullulano al Barça, lui non viene mai citato tra i primi eppure, come dimostrano i numeri, sa essere sempre decisivo, o con i gol o con gli assist: "È qualcosa di innato che ho sempre avuto. Fin da bambino penso di aver sempre avuto un buon rapporto con la porta e con l'assist. È sempre stato parte del mio gioco, ma preferisco i gol". Salito a quota 38 reti con il Barcellona, ha eguagliato Maradona, che ci riuscì in due stagioni, prima di approdare al Napoli: "Sono solo numeri. Non posso paragonarmi a un giocatore come Maradona e ognuno ha il proprio percorso, ma sono anche molto felice di poter eguagliare un giocatore come lui".

𝐀𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐌𝐃



⚽️🔵🔴 Fermín: "El Atlético nos hizo daño la pasada temporada y debemos controlar los detalles"



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Sfida lanciata all'Atletico