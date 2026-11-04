Frenkie de Jong sempre più leader del Barcellona: il centrocampista diventa il primo olandese a collezionare 300 presenze in maglia blaugrana
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Il Barcellona festeggia una notte perfetta in Champions League, con un netto 3-0 inflitto all'Aston Villa, e con un traguardo destinato a rimanere nella storia del club. Protagonista è Frenkie De Jong, sempre più punto di riferimento e leader del centrocampo blaugrana, che raggiunge una cifra simbolica e prestigiosa, festeggiando con una grande prova collettiva da parte della squadra di Hansi Flick, schiantando i Villans al Camp Nou.
De Jong entra nella storia del Barcellona: staccati Cocu e KoemanFrenkie De Jong ha raggiunto quota 300 presenze con la maglia del Barcellona e diventa ufficialmente il primo calciatore olandese nella storia del club a tagliare questo importante traguardo. Un risultato celebrato nella serata di Champions League contro l'Aston Villa, conclusasi con il successo dei catalani per 3-0: il centrocampista ha raggiunto la cifra tonda entrando in campo al minuto 70, subentrando a Pedri, con una presenza tutt'altro che ordinaria, impreziosita dalla vittoria della squadra e da una maglia celebrativa con il numero 300 sulle spalle, indossata per immortalare il momento insieme ai compagni. Arrivato dall'Ajax nell'estate del 2019, De Jong ha saputo conquistarsi progressivamente un ruolo centrale ben progetto blaugrana, collezionando 20 reti e 29 assist in sette anni e dimostrando qualità tecniche, visione di gioco e una notevole capacità di adattamento, oltre che un ruolo da leader assoluto.
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Il Barcellona si gode il successo: 3-0 all'Aston VillaLa serata contro l'Aston Villa rappresenta anche un'importante dimostrazione di forza per il Barcellona, che con un 3-0 conferma la capacità della squadra di continuare ad imporsi anche sul palcoscenico europeo, attraverso qualità tecnica e organizzazione, ma anche a valorizzare sempre di più il proprio parco attaccanti micidiale, composto da Raphinha, autore della seconda doppietta consecutiva dopo quella realizzata all'Alavés, in Liga, e dal solito Yamal, anche lui reduce da una doppietta sempre nell'ultima gara di campionato, che ha portato cosi il suo bottino stagionale già a 13 gol: proprio loro due sono i migliori marcatori del Barcellona in questo avvio di Champions, con rispettivamente 4 e 3 gol.
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