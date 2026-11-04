Il Barcellona festeggia una notte perfetta in Champions League, con un netto 3-0 inflitto all'Aston Villa, e con un traguardo destinato a rimanere nella storia del club. Protagonista è Frenkie De Jong, sempre più punto di riferimento e leader del centrocampo blaugrana, che raggiunge una cifra simbolica e prestigiosa, festeggiando con una grande prova collettiva da parte della squadra di Hansi Flick, schiantando i Villans al Camp Nou.

De Jong entra nella storia del Barcellona: staccati Cocu e Koeman

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ha raggiunto quotacon la maglia dele diventa ufficialmente il primo calciatorenella storia del club a tagliare questo importante traguardo. Un risultato celebrato nella serata di Champions League contro l', conclusasi con il successo dei catalani per: il centrocampista ha raggiunto la cifra tonda entrando in campo al minuto 70, subentrando a Pedri, con una presenza tutt'altro che ordinaria, impreziosita dalla vittoria della squadra e da una maglia celebrativa con il numero 300 sulle spalle, indossata peril momento insieme ai compagni. Arrivato dall'Ajax nell'estate del 2019, De Jong ha saputo conquistarsi progressivamente unben progetto blaugrana, collezionandoine dimostrando qualità tecniche, visione di gioco e una notevole capacità di adattamento, oltre che un ruolo da leader assoluto.Un traguardo ancora più significativo se si guarda alla storia dei calciatori olandesi passati dal Barcellona:, infatti, ora guida una classifica prestigiosa, lasciandosi alle spalle due autentiche leggende del calcio Orange come, fermo a 292 presenze, e, che ne ha totalizzate 264.

BARCELLONA, SPAGNA - 31 OTTOBRE: Frenkie de Jong dell'FC Barcelona festeggia con il compagno di squadra Fermin Lopez dopo che Raphinha (non nella foto) ha segnato il primo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Deportivo Alaves allo Spotify Camp Nou il 31 ottobre 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il Barcellona si gode il successo: 3-0 all'Aston Villa

La serata contro l'Aston Villa rappresenta anche un'importante dimostrazione di forza per il, che con un 3-0 conferma la capacità della squadra di continuare adanche sul palcoscenico europeo, attraverso qualità tecnica e organizzazione, ma anche a valorizzare sempre di più il proprio, composto da, autore della seconda doppietta consecutiva dopo quella realizzata all'Alavés, in Liga, e dal solito, anche lui reduce da una doppietta sempre nell'ultima gara di campionato, che ha portato cosi il suo bottino stagionale già a 13 gol: proprio loro due sono idel Barcellona in questo avvio di Champions, con rispettivamente