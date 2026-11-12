"We have unfinished business". È con questa affermazione che il commissario tecnico dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, ha cercato di caricare l'ambiente dei Three Lions, ribadendo il proprio impegno sulla panchina della nazionale inglese e puntando dritto al titolo europeo che l'Inghilterra insegue da tempo, ma che nella sua storia non è mai riuscito a conquistare. Nelle ultime due edizioni, in particolare, gli inglesi sono arrivati a un passo dalla gloria ma, prima l'Italia e dopo la Spagna, hanno spezzato i sogni dei Three Lions rimandando a data da destinare l'ormai celebre "It's Coming Home". I prossimi campionati europei, però, si terranno nel Regno Unito e in Irlanda, ecco perché, con molta probabilità, quel "lavoro da finire" di cui tanto parla Thomas Tuchel, che nel contratto ha confermato di non avere una clausola rescissoria, sembrerebbe avere una destinazione ben precisa: stadio Wembley, 9 luglio 2028.

Tuchel: "Voglio restare fino a Euro 2028, abbiamo del lavoro da finire"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro la Croazia,ha affermato di voler rimanere alla guida della nazionale inglese fino a Euro 2028: "Ho firmato il contratto con la nazionale inglese e".

Proseguendo, il commissario tecnico dei Three Lions ha spiegato: "Si, voglio proprio disputare i prossimi campionati europei. Abbiamo ancora del lavoro da finire".

Thomas Tuchel has confirmed that he has no release clause in his contract and says he is committed to leading England through to the Euros in 2028 💭 pic.twitter.com/sT9NDqATFT — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 11, 2026

" Mi mancano le 50 partite a stagione "

Tuchel ribadisce il proprio impegno per l'Inghilterra, in terra britannica l'argomento più caldo resta l'esonero dalla panchina del Mauricio Pochettino in pole per subentrare in corsa. Una vicenda che è arrivata anche alle orecchie del ct tedesco, il quale, proprio su un possibile ritorno al calcio di club, ha affermato: "Mi mancano le 50 partite a stagione". Proprio mentreribadisce il proprio impegno per l'Inghilterra, in terra britannica l'argomento più caldo resta l'esonero dalla panchina del Manchester United di Michael Carrick , conin pole per subentrare in corsa. Una vicenda che è arrivata anche alle orecchie del ct tedesco, il quale, proprio su un possibile ritorno al calcio di club, ha affermato: "

BURTON-UPON-TRENT, INGHILTERRA - 6 OTTOBRE: Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, osserva durante una sessione di allenamento della nazionale inglese al St George's Park, il 6 ottobre 2025 a Burton-upon-Trent, in Inghilterra. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

Infine, Thomas Tuchel ha chiuso il suo intervento sul calcio di club, dicendo: "Mi mancano quei due minuti finali, quando tutto è ormai deciso. Esci dal campo due minuti prima del triplice fischio: sono i momenti migliori, tutto è finito, sei in uno stadio gremito, sotto i riflettori, provi un'emozione incredibile e ti senti parte di tutto questo".