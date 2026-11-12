Il Manchester United continua a vivere un momento particolarmente complicato, sia dentro che fuori dal campo. I risultati deludenti hanno messo in discussione la posizione di Michael Carrick, con la dirigenza che sarebbe già in cerca del cambio in panchina, con Mauricio Pochettino in pole per sostituirlo. Una situazione che ha provocato la reazione di Peter Schmeichel, storico portiere e bandiera dei Red Devils, che non ha risparmiato critiche alla dirigenza per il modo in cui sta gestendo l'allenatore.

Intervenuto a The Overlap Daily, l'ex portiere danese ha espresso tutta la propria solidarietà nei confronti di Carrick, definendo irrispettoso il comportamento del club.

Manchester United, Schmeichel difende Carrick: "Non sta facendo nulla di sbagliato"

"Provo molta solidarietà nei suoi confronti. Penso che il modo in cui si sta sviluppando questa situazione sia. A essere sincero,", ha dichiarato Schmeichel, sottolineando come non tutte le responsabilità della crisi possano ricadere sull'allenatore.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 03 NOVEMBRE: L'ex giocatore del Manchester United e opinionista televisivo Peter Schmeichel osserva il campo prima della partita della 4ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester United e AS Roma all'Old Trafford, il 03 novembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

L'ex portiere ha poi allargato il discorso ai problemi strutturali del Manchester United, ricordando le difficoltà iniziate dopo l'addio di Sir Alex Ferguson. Secondo il danese, il club non sarebbe mai riuscito a trovare le figure dirigenziali giuste per riportare la squadra ai vertici, con una situazione progressivamente peggiorata nel corso degli anni: "È vero che la posizione in classifica del Manchester United è quella che è, ma non credo che tutte le responsabilità siano da attribuire a lui. Da quando Alex Ferguson e David Gill hanno lasciato il club, sono successe tante cose e la situazione non è mai stata risolta. Sono mancate le persone giuste nei ruoli dirigenziali e, anno dopo anno, le cose sono progressivamente peggiorate".

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Ha poi sottolineato come fosse evidente la necessità di rinforzare la difesa: ". Questo problema non è stato risolto".

Schmeichel ha infine contestato soprattutto le modalità con cui la società starebbe preparando l'eventuale addio di Carrick: "Se stanno cercando un altro allenatore, allora lo sollevino dall'incarico. Non possono lasciarlo andare ad allenare come è successo ieri. Ha diretto lui la seduta! Quanto è irrispettoso tutto questo?"