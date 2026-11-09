Il Lipsia può contare su un artista. L'attaccante brasiliano Romulo sta sorprendendo per l'ottimo inizio di stagione, avendo fin qui messo a segno già 5 reti nelle 7 partite di Bundesliga, mentre cerca ancora la prima gioia personale in Champions League. In generale, inoltre, questo è per lui un momento molto positivo. Oltre alle soddisfazioni professionali, il classe 2002 sta avendo piacevoli sorprese anche fuori dal rettangolo verde. Presto potrà diventare papà per la prima volta, come ha svelato assieme alla moglie sui social. Infine, la fotografia postata da quest'ultima ha anche fatto luce su una passione nascosta del giocatore: quella di produrre collane.

Romulo l'artigiano: svelato il suo passatempo

Sarà che gli stanno portando fortuna nell'inizio di campionato o che magari gli piace semplicemente: sta di fatto che Romulo è una tutti gli effetti. Prima della sfida con l'Augusta il brasiliano stava effettuando il consueto riscaldamento con un dettaglio che a qualcuno non è sfuggito. Indossava una, griffata da tanto di logo della sua squadra, il Lipsia. Ovviamente, da regolamento, non è potuto scendere in campo con quell'accessorio, lasciandolo negli spogliatoi.

LEIPZIG, GERMANIA - 07 NOVEMBRE: Romulo del RB Lipsia segna il quarto gol della sua squadra durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra RB Lipsia e FC Augsburg alla Red Bull Arena il 07 novembre 2026 a Lipsia, Germania. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Non si è trattato di uno sponsor pubblicitario del suo club, anzi. Tra gli oggetti firmati del Lipsia non c'è traccia di collane come quella che vestiva Romulo. In base a ciò che riporta la BILD, assieme a sua moglie Isabela, il calciatore ha progettato e realizzato personalmente la collana. Nella giornata di sabato, la donna non ha avuto esitazioni nel mostrare pubblicamente sui suoi profili social l'oggetto prezioso.

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Non si può escludere che il club possa presto avallare una produzione in serie della collana, diventando oggetto di. Intanto, come si anticipava, ben presto la famiglia del calciatore si allargherà, accogliendo un bambino. L'esultanza con dito in bocca e pallone sotto la maglietta all'ultimo gol non ha lasciato spazio a troppe interpretazioni. Ildi Romulo, insomma, prosegue a gonfie vele.