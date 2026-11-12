1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

È già finita l'avventura di Bakambu in MLS

Ha dell'insolito quanto accaduto a Cédric Bakambu, attaccante congolese classe 1991 che, dopo le innumerevoli esperienze nel calcio europeo con le maglie di Villarreal, Marsiglia, Olympiakos e Betis, aveva scelto come finale di carriera di recarsi negli USA e, più precisamente, al San Diego. Se sul campo le cose stavano andando per il meglio, grazie ai 4 gol siglati in 9 presenze, tutto è precipitato sulla sfera personale. Infatti, il giocatore si è sentito discriminato per i continui rifiuti relativi agli alloggi, nonostante l'intenzione di pagare una tariffa più esosa rispetto all'offerta iniziale, decidendo di lasciare il club.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3