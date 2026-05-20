Al Mondiale che avrà inizio tra meno di un mese, diversi giocatori rappresenteranno le proprie squadre e, tra queste, figura anche il Betis Siviglia. La squadra che milita nella Liga Spagnola, infatti, ha in rosa un buon numero di giocatori convocabili dalle rispettive Nazionali. In queste settimane, le selezioni che giocheranno il torneo stanno diramando la lista dei calciatori scelti per la spedizione intercontinentale.

Ad oggi, gli unici del Betis che andranno ai Mondiali sono il terzino sinistro Ricardo Rodriguez della Svizzera e l'attaccante Cédric Bakambu della Repubblica Democratica del Congo. Altre Nazionali devono ancora annunciare i propri convocati ed intanto il Betis spera di avere più calciatori possibili alla massima competizione intercontinentale.

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Possibile record del Betis Siviglia per numero di giocatori al Mondiale

Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che il Real Betis, in tutta la sua storia, ha avutosuoi calciatori che sono andati al Mondiale. Il primo risale al lontanocon lo spagnolo. Con il passare degli anni diversi giocatori dei biancoverdi hanno ricevuto la chiamata per il torneo ed il primo a vincerlo è stato il brasilianonell'edizione disputata in Corea del Sud e Giappone nel. Quattro anni fa, ai Mondiali in Qatar, la squadra andalusa ha ottenuto un record con cinque calciatori nel torneo e due di loro, gli argentini, hanno vinto la competizione battendo la Francia in finale dopo calci di rigore.

Siviglia, Spagna - 12 maggio 2026: Pablo Fornals del Real Betis esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra durante la partita de LaLiga EA Sports tra Real Betis ed Elche all'Estadio La Cartuja. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Quest'anno, invece, i calciatori del Betis al Mondiale potrebbero essere molti di più. Oltre ai già convocati Bakambu e Rodriguez, in molti possono ancora sperare nella chiamata dalle rispettive Nazionali: Pablo Fornals, Spagna; i marocchini Amrabat ed Abde; l'argentino Giovanni Lo Celso; il messicano Fidalgo; Cucho Hernández e Deossa, entrambi inseriti nella lista dei pre-convocati dalla Nazionale Colombiana. Tra quelli che, invece, non andranno al Mondiale figurano i due brasiliani Natan ed Anthony ed anche lo spagnolo Isco, il quale non ha ancora recuperato al pieno la miglior condizione fisica per poter essere preso in considerazione da De La Fuente.

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