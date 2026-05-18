La Liga si sta avvicinando sempre di più alla sua conclusione, eppure le lotte per l'Europa e la salvezza sono più incerte che mai. Il turno appena terminato ha regalato grandi sorprese, ribaltoni e addi emozionanti. Se le posizioni per Champions League si sono chiuse con la grande stagione del Betis Siviglia (ma resta incerta la battaglia fra Atletico e Villareal per la top 3) e per l'Europa League è necessario solo un pareggio al Celta Vigo, per la Conference rimane tutto aperto. Lo strepitoso 3-4 del Valencia (46 punti, ma col Barça all'ultima) su una Real Sociedad già ampiamente in vacanza e la convincente vittoria per 2-0 del Rayo (47 e Alaves) sul più quotato Villareal, riaprono i giochi per il terzo trofeo continentale. La lotta è viva anche perché il Getafe, settimo a 48 punti, ha perso contro l'Elche in trasferta. Infatti, i biancoverdi sono una delle migliori squadre in casa di questa stagione.

ELCHE, SPAGNA - 17 MAGGIO: Pedro Bigas dell'Elche CF celebra la vittoria con i suoi compagni di squadra dopo la partita LaLiga EA Sports tra Elche CF e Getafe CF all'Estadio Manuel Martinez Valero il 17 maggio 2026 a Elche, Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

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L'Elche si giocherà tutto nel prossimo turno

🚨 The relegation battle in La Liga is CRAZY:



Teams fighting to avoid it:



· Girona

· Elche

· Osasuna

· Levante

· Mallorca



· The relegation battle in La Liga will be decided on the final matchday. Girona vs. Elche is the key match because many possible tie scenarios depend on… pic.twitter.com/jn3XJe3qEf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 18, 2026

La squadra allenata daha condotto una stagione piuttosto particolare. Durante la prima metà di stagione, il calcio del giovane tecnico ha impressionato gli esperti del settore. L'Elche giocava un ottimo calcio, tanto da strappare pareggi ad Atletico e Real Madrid. Poi, da gennaio a marzo qualcosa si è rotto e il club biancoverde è crollato nella classifica della Liga. 8 sconfitte (tra cui l'eliminazione dalla Copa del Rey) e 4 pareggi, interrompendo la striscia negativa iniziata il 3 gennaio con la vittoria sul Maiorca del 21 marzo.

I 3 punti cruciali conquistati contro la squadra maiorchina non sono una casualità. L'Elche infatti ha vinto quel match in casa propria e ciò fa emergere un dato interessante. Se i ragazzi di Eder Sarabia avessero giocato tutte le partite al Martínez Valero, probabilmente sarebbero in lotta per l'Europa. 35 punti ottenuti fra le propria mura, grazie alle 9 vittorie, 8 pareggi e solo 2 sconfitte. Tuttavia, il pessimo rendimento fuori casa ha condotto la squadra della comunità valenciana a ridursi all'ultima giornata per giocarsi la permanenza nel massimo campionato. André Silva & Co (17esimi a 42 punti) dovranno guadagnarsi la riconferma contro i diretti avversari del Girona (terzultimo a 40 punti) e la sfida sarà fuori casa...

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