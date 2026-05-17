Con LaLiga ormai nelle mani del Barcellona, in Spagna rimane solo da decidere chi nella prossima stagione continuerà a giocare nella massima serie e mai come adesso la lotta è stata più serrata. La classifica, infatti, vede ben 9 squadre convolte e il bello è che i club che oggi puntano ad un posto in Europa domani potrebbero ritrovarsi con un piede nella seconda divisione. Gli ultimi 180' sono tutti da vivere.

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SIVIGLIA, SPAGNA - 21 MARZO: José Luis Gayà del Valencia CF lascia il campo dopo aver subito un infortunio durante la partita di LaLiga EA Sports tra Siviglia FC e Valencia CF allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán il 21 marzo 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

LaLiga, si salvi chi può: ben 9 squadre coinvolte nella lotta salvezza... con un occhio verso l'Europa

Questa stagione de LaLiga passerà alla storia per la lotta salvezza più avvincente di sempre. Il campionato spagnolo infatti non ha mai visto una situazione di così grande equilibrio: ben 9 squadre rischiano la retrocessione e, come accennato, il bello è che oltre alla permanenza nella massima seria c'è in gioco anche una piccola possibilità di giocare nelle coppe europee. Molto difficile ma non impossibile. Come mostra la classifica, tra la nona e la diciassettesima in classifica, rispettivamente Athletic Bilbao ed Elche,. Vediamo la situazione dei club convolti nella lotta per non retrocedere.

Quella del Levante potrebbe senza dubbio essere una delle storie più clamorose della stagione. Una squadra che è passata dall'essere sull'orlo della retrocessione ad essere più viva che mai grazie al super lavoro di Luis Castro. A pari merito con le Rane troviamo il Mallorca (39 punti), protagonista di una stagione troppo altalenante, soprattutto nelle ultime settimane, nonostante la super annata di Vedat Muriqi. Stesso discorso vale per l'Elche (anch'esso a 39) che però dovrà affrontare le due ultime partite senza l'aiuto del suo allenatore, Elder Sarabia (squalificato).

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La vittoria contro il Barcellona neo-campione ha dato all'Alaves un importantissimo slancio verso il tanto agognato obiettivo. I biancoblu sono ad un solo punto sopra la zona retrocessione e una vittoria oggi contro il già retrocesso Real Oviedo potrebbe risultare decisiva. A pari punti con l'Alaves c'è il Girona che oggi se la vedrà con il pericoloso Atletico Madrid e all'ultima giornata ci sarà la "finale" contro l'Elche.

Le lacrime di Manolo sono le lacrime di tutti i tifosi dell'Espanyol. Emozione, gioia e liberazione dopo la recente vittoria contro l'Athletic Bilbao dopo quasi un girone senza vittorie. Contro i biancorossi, infatti, è arrivata la prima vittoria dell'anno. Forse la più importante. Dallo sguardo rivolto all'Europa al ritorno a guardare in basso. L'Osasuna non può permettersi di rilassarsi in questo rush finale se vuole evitare spiacevoli sorprese e oggi contro il "rilassato" Barcellona può mettere la parola fine a tutte le sofferenze.

La stagione di Siviglia e Valencia

e Valencia sono certamente le grandi deluse della stagione. La priorità per i posti in Europa si è trasformata in una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Gli andalusi oggi se la vedranno contro un Real Madrid ferito e in caso di vittoria, come anche nell'ultima, non è escluso un clamoroso piazzamento nelle coppe europee. Difficile, molto difficile, ma tutto può succedere.

Stesso discorso vale per il Valencia. Dopo mesi con l'incubo retrocessione, i bianconeri hanno recuperato posizioni e ora la permanenza in LaLiga è davvero ad un passo. Ma mai più una stagione come questa. C'è una storia di tutto rispetto alle spalle di questo club, abituato a molto altro.

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