Il 17 maggio il Siviglia affronterà alle 19:00 di sera il Real Madrid, tra le mura amiche dello Stadio Ramon Sanchez Pizjuán. Il match, valido per la trentasettesima giornata del campionato spagnolo, la penultima, è cruciale per il destino del Siviglia. Per scoprire come guardare la partita gratuitamente, continua a leggere l'articolo.

La lotta salvezza ne LaLiga coinvolge più di metà campionato. Praticamente, nessuno può reputarsi salvo. Il Siviglia ha disputato un campionato parecchio altalenante rischiando in più occasioni di compromettere la sua permanenza in massima serie. Nell'ultimo mese però la squadra andalusa ha inanellato una serie convincente di vittorie, che l'ha allontanato dalla zona che scotta. Ora conta 43 punti in classifica ed il Maiorca, terzultimo, ne ha 39. In realtà sono ben tre le squadre a trentanove punti e soltanto l'Oviedo è matematicamente retrocesso. Vincendo il Siviglia avrebbe la matematica certezza di essere salvo, ma dall'altro lato ci sta il Real Madrid di Arbeloa. Nonostante i Blancos non abbiano disputato una stagione indimenticabile, anzi, tutt'altro, hanno comunque valori tecnici superiori. Il match, quindi, si presenta importantissimo per il destino del campionato spagnolo e del Siviglia, non ancora salvo.

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