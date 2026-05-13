Tra le tante partite che hanno avuto luogo nella giornata di ieri figura anche quella che ha messo di fronte il Betis Siviglia e l'Elche. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione della giornata numero 36 della Liga Spagnola. Presso l'Estadio de la Cartuja, la squadra biancoverde ha vinto 2-1 conquistando, con due giornate d'anticipo, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Per loro sarà la seconda partecipazione visto che la prima risale alla stagione 2005/2006. Dopo la partita, il giocatore del Betis Pablo Fornals ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

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Siviglia, Spagna - 12 maggio 2026: I giocatori del Real Betis festeggiano per la vittoria dopo la partita de LaLiga EA Sports tra Real Betis ed Elche all'Estadio La Cartuja. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Il ritorno in Champions del Betis Siviglia e le dichiarazioni di Fornals

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Un'attesa lunga vent'anni ma, alla fine, il Betis ce l'ha fatta. Grazie alla vittoria casalinga di ieri sera contro l'Elche, la squadra proveniente dall'Andalusia giocherà in Champions League per la seconda volta nella sua storia. Al nono minuto i padroni di casa sbloccano il risultato col gol disu assist di Fornals ma, verso la fine del primo tempo, l'Elche pareggia con. Al 68' di gioco, con un tiro da fuori area, Fornals riporta in vantaggio il Betis ed al triplice fischio dell'arbitro è partita la festa per la qualificazione in Champions.

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Al termine dell'incontro di ieri sera, Fornals ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Le parole dello spagnolo: "Durante la giornata ho avuto diversi segnali. I miei compagni di squadra e gli amici dicevano che avevano sognato me che facevo gol. La nostra è stata una stagione di alti e bassi. Abbiamo meritato tutti questo traguardo e, come ha detto l'allenatore, dalla prima giornata il nostro percorso era questo. Se Dio vuole, giocherò in Champions per la prima volta con questo club, al quale sarò sempre grato perché mi ha salvato da momenti bui".

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