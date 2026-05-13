I biancoverdi conquistano la qualificazione alla prossima edizione della Champions mentre il giocatore spagnolo rilascia dichiarazioni importanti
Il Real Betis vince e torna in Champions: parte la festa allo stadio
Tra le tante partite che hanno avuto luogo nella giornata di ieri figura anche quella che ha messo di fronte il Betis Siviglia e l'Elche. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione della giornata numero 36 della Liga Spagnola. Presso l'Estadio de la Cartuja, la squadra biancoverde ha vinto 2-1 conquistando, con due giornate d'anticipo, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Per loro sarà la seconda partecipazione visto che la prima risale alla stagione 2005/2006. Dopo la partita, il giocatore del Betis Pablo Fornals ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.
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Il ritorno in Champions del Betis Siviglia e le dichiarazioni di FornalsUn'attesa lunga vent'anni ma, alla fine, il Betis ce l'ha fatta. Grazie alla vittoria casalinga di ieri sera contro l'Elche, la squadra proveniente dall'Andalusia giocherà in Champions League per la seconda volta nella sua storia. Al nono minuto i padroni di casa sbloccano il risultato col gol di Cucho Hernández su assist di Fornals ma, verso la fine del primo tempo, l'Elche pareggia con Hector Fort. Al 68' di gioco, con un tiro da fuori area, Fornals riporta in vantaggio il Betis ed al triplice fischio dell'arbitro è partita la festa per la qualificazione in Champions.
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Al termine dell'incontro di ieri sera, Fornals ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Le parole dello spagnolo: "Durante la giornata ho avuto diversi segnali. I miei compagni di squadra e gli amici dicevano che avevano sognato me che facevo gol. La nostra è stata una stagione di alti e bassi. Abbiamo meritato tutti questo traguardo e, come ha detto l'allenatore, dalla prima giornata il nostro percorso era questo. Se Dio vuole, giocherò in Champions per la prima volta con questo club, al quale sarò sempre grato perché mi ha salvato da momenti bui".
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