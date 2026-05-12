Dove vedere Alaves-Barcellona in diretta tv e streaming gratis

Mercoledì 13 maggio scendono in campo i campioni di Spagna. Il Barcellona, dopo aver battuto il Real Madrid al Camp Nou festeggiando la Liga, affronta l'Alaves invischiato nella lotta salvezza. Alle 21:30 ci sarà il fischio d'inizio di questo avvincente match, per scoprire come seguire la partita continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ALAVES-BARCELLONA SU BET365

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Il momento delle due squadre

Se il Barcellona ha ormai concluso la sua stagione, e anche nel migliore dei modi se facciamo riferimento soltanto al campionato spagnolo, l'Alaves si sta giocando tutto nelle ultime tre partite de LaLiga. Il Deportivo infatti è diciottesimo, ed in questo momento occupa l'ultimo gradino che lo farebbe scivolare in Segunda. Con 37 punti, però, è a soli -2 punti dal Girona, che dal canto suo non sta ottenendo buoni risultati e sta portando l'Alaves a guadagnare terreno. Ci sta anche il Levante che, con 36 punti, spinge per ottenere la permanenza in massima serie. Il Barcellona è senz'altro più forte per valori tecnici, ma la motivazione del Deportivo potrebbe portare il match su un piano diverso da quello che ci aspettiamo.

Le probabili formazioni di Alaves-Barcellona

I padroni di casa scendono in campo con una difesa sostanzialmente a cinque, con Diabaté e Toni Martinez in attacco. L'Alaves, così, proverà a non subire eccessivamente le avanzate della squadra catalana. Dal canto suo la squadra di Flick arriva al completo allo Stadio Mendizorrotza di Vitoria-Gesteiz, nonostante abbia già vinto il campionato.

Alaves (3-3-2-2): Sivera; Parada, Tenaglia, Jonny; Rebbach, Blanco, Angel Perez; Denis Suarez, Ibanez; Diabaté, Toni Martinez. Allenatore: Quique Sanchez Flores.

Barcellona (4-3-3): Joan Garcia; Balde, Araujo, Martin, Koundé; De Jong, Casadó, Bernal; Rushford, Bardghji, Lewandowski. Allenatore: Flick.

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