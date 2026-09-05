Wesley Sneijder torna a parlare dell'Inter del Triplete e lo fa partendo da un legame speciale come quello con Cristian Chivu, oggi proprio sulla panchina nerazzurra. Compagni di squadra, di stanza e protagonisti di una delle pagine più importanti della storia del club: oggi si ritrovano con ruoli diversi, ma con la stessa passione.

Sneijder: "Chivu vive di calcio!"

Intervenuto a Milano ad un evento organizzato da 'Betsson',ha raccontato il rapporto con l'attuale allenatore dell', ricordando quanto fosse evidente già ai tempi della squadra di Mourinho la sua vocazione per la: "Cristian parlava da allenatore già quando era un calciatore", ha spiegato l'olandese, sottolineando le "centinaia di ore" trascorse insieme alla Pinetina. Sneijder ha aggiunto di aver capito già allora a qualipuntava l'ex difensore e quale sarebbe stato il suo percorso dopo il calcio giocato, sostenendo di aver sempre creduto in una. I ricordi dell'oladense sono accompagnati anche da una battuta sulladurante i ritiri, spiegando: "Ero in camera con Chivu ai tempi e non direi che fosse divertente! Parlava solo di calcio o al telefono con la moglie..." scherza Sneijder, con una descrizioneche restituisce però l'immagine di un Chivu completamentenel pallone.

BATUMI, GEORGIA - 07 MARZO: Wesley Snejder dell'FC Internazionale Legend guarda durante l'Amichevole della FC Internazionale Legend Series il 07 marzo 2024 a Batumi, Georgia. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Sneijder, il consiglio che ha svoltato la panchina di Chivu

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Sneijder, le sfide con Napoli, Madrid e il ricordo del Triplete: "Eravamo fortissimi"

ha poi spiegato di aver seguito con attenzionedell'ex compagno anche da allenatore e secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'olandese gli avrebbe anche consigliato, nella passata stagione, diprogressivamente le ideedal precedente percorso e di imporre maggiormente il suo, espresso anche a Parma: "Gli ho detto che doveva cambiare qualcosa, che doveva fare il suo calcio", ha raccontato l'ex numero 10, con Chivu che avrebbe recepito il messaggio e progressivamente trovato la sua strada, arrivando aiche hannol'ambiente nerazzurro.Il presente dell'passa invece dalle sfide imminenti controe per, affrontare subito una grande squadra italiana come i partenopei rappresenta unaideale in vista della super sfida al, dove i nerazzurri troveranno proprio l'ex: due risultati positivi potrebbero mandare "un messaggio al mondo" e rafforzare lenerazzurre in campionato e in Champions. Il pensiero, per Sneijder, torna inevitabilmente al: "Eravamo fortissimi, la nostra rosa aveva tutto", ha ricordato l'olandese, indicando il sollevamento dellaa Madrid come il ricordo più vivo della sua esperienza nerazzurra. Infine, una riflessione di Sneijder sull'addio diall'Inter: "È sempre stato bravo, mi ha aiutato tanto e potevo sempre chiamarlo. Quindi è un pò strana la rottura, non capisco il perchè.", ha concluso l'olandese.