L'attaccante e capitano dei neroazzurri, al momento infortunato, ha raccontato le sensazioni provate pochi mesi prima del Mondiale 2022
Bagno di folla nerazzurra! Fuochi d'artificio e cori in Duomo per la festa ufficiale dell'Inter campione d'Italia
"Un amore così grande, un amore così tanto caldo dentro e fuori intorno a noi". Cantavano gli indimenticabili Claudio Villa e Luciano Pavarotti. Ebbene, questo pezzo si addice perfettamente al sentimento che Lautaro Martinez prova per la sua Inter. L'attaccante argentino ha mostrato professionalità e lealtà nei confronti del club neroazzurro fin dal giorno in cui è arrivato all'ombra del Meazza. Da quel 2018, il classe '93 ha totalizzato 383 incontri e 181 reti diventando capitano, leader e idolo della tifoseria del Biscione. Un amore che lo stesso attaccante ha dichiarato, e "spiegato", in un'intervista rilasciata ai canali della Federazione Argentina.
Inter, Lautaro rivendica la sua fedeltà: "Alcuni compagni pensavano al Mondiale. Io non sono così"Non è certo una novità il forte legame che unisce Lautaro Martinez e l'Inter. L'attaccante argentino veste la maglia neroazzurra da ormai 9 stagioni durante le quale ha raggiunto numeri impressionanti e duranti le quali ha alzato al cielo 3 scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Ma l'amore tra l'ex Racing e la Beneamata non è tanto rappresentato dal numero di reti o di coppe ma dalla professionalità sempre dimostrata dall'argentino la quale lo ha fatto diventare capitano e idolo. Una professionalità che ad altri ex compagni è mancata.
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Per indole, Lautaro non è uno di quelli che fa calcoli o sconti a se stesso. L'argentino ha sempre dimostrato di dare tutto fino a quando l'arbitro non fischia. E questi i tifosi dell'Inter lo hanno capito da tempo: "Io sono fatto così. Sono fedele a chi mi apre le porte e mi tratta in maniera incredibile. E mi sento responsabile nei confronti del mio lavoro". C'è chi gli diceva di cautelarsi, ma il numero 10 aveva già tracciato la sua rotta: "Quello che sentivo dentro mi diceva che non potevo abbandonare la nave. E quindi ho continuato a giocare".
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