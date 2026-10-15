Non si fermano le brutte notizie in casa Inter: Lautaro Martinez sarà costretto a fermarsi per un problema muscolare. Gli esami a cui si è sottoposto a seguito della sconfitta di Champions League contro il Club Brugge, hanno evidenziato un risentimento ai flessori della coscia sinistra.

Il comunicato del club ed i tempi di recupero

La società nerazzurra ha comunicato, attraverso una, le condizioni del capitano. Nella giornata di oggi l'attaccante argentino si è sottoposto agli esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato il risentimento muscolare.

FC Internazionale - Juventus - Serie A TIM

MILANO, ITALIA - 4 FEBBRAIO: Lautaro Martinez dell'FC Internazionale giace sul terreno di gioco dopo aver subito un infortunio durante la partita di Serie A TIM tra FC Internazionale e Juventus, disputata allo Stadio Giuseppe Meazza il 4 febbraio 2024 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Il problema è emerso dopo l'ultima sfida di Champions League. Una serata nella quale il capitano nerazzurro era riuscito a trovare la via del gol per due volte, nonostante la sconfitta dell'Inter per 4-3. L'esito degli accertamenti conferma quindi lo stop del centravanti, proprio in una fase di stagione caratterizzata da numerosi impegni ravvicinati tra campionato ed Europa.

Al momento, il comunicato ufficiale della società non indica una data precisa per il rientro in campo. Secondo le prime informazioni riportate da Sky Sport, lo stop potrebbe essere di circa un mese, con il recupero da valutare in base all'evoluzione del quadro clinico. L'ipotesi è di un'assenza fino alla prossima sosta per le Nazionali. Se questa previsione venisse confermata, Lautaro rischierebbe seriamente di saltare anche il derby contro il Milan, in programma il 31 ottobre.

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Le tempistiche, tuttavia, rimangono indicative: saranno gli aggiornamenti del club e le risposte del giocatore al percorso di recupero a chiarire quando potrà tornare a disposizione di. L'assenza del capitano rappresenta un problema per le scelte offensive della squadra nerazzurra, essendo uno dei principali riferimenti della squadra. Il suo stop obbligherà l'allenatore a valutare soluzioni alternative per le prossime partite. La priorità, per il giocatore e tutto l'ambiente interista, sarà ora seguire l'evoluzione dell'infortunio e far tornare il capitano in campo soltanto quando le sue condizioni lo consentiranno.