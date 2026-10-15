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Non si fermano le brutte notizie in casa Inter: Lautaro Martinez sarà costretto a fermarsi per un problema muscolare. Gli esami a cui si è sottoposto a seguito della sconfitta di Champions League contro il Club Brugge, hanno evidenziato un risentimento ai flessori della coscia sinistra.
Il comunicato del club ed i tempi di recuperoLa società nerazzurra ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, le condizioni del capitano Lautaro Martinez. Nella giornata di oggi l'attaccante argentino si è sottoposto agli esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato il risentimento muscolare.
Il problema è emerso dopo l'ultima sfida di Champions League. Una serata nella quale il capitano nerazzurro era riuscito a trovare la via del gol per due volte, nonostante la sconfitta dell'Inter per 4-3. L'esito degli accertamenti conferma quindi lo stop del centravanti, proprio in una fase di stagione caratterizzata da numerosi impegni ravvicinati tra campionato ed Europa.
Al momento, il comunicato ufficiale della società non indica una data precisa per il rientro in campo. Secondo le prime informazioni riportate da Sky Sport, lo stop potrebbe essere di circa un mese, con il recupero da valutare in base all'evoluzione del quadro clinico. L'ipotesi è di un'assenza fino alla prossima sosta per le Nazionali. Se questa previsione venisse confermata, Lautaro rischierebbe seriamente di saltare anche il derby contro il Milan, in programma il 31 ottobre.
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