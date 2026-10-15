Quella tra Paris Saint- Germain e Manchester City è stata una partita a dir poco spettacolare. I campioni di Francia hanno espugnato l'Etihad Stadium con un rotondo 4-2. Ancora una volta, gli uomini di Luis Enrique hanno espresso un calcio spettacolare dominando in lungo e largo specialmente nel primo tempo. A tal proposito al termine della gara, intervenuto in conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha parlato dell'andamento del match, degli obiettivi stagionali e della forza della squadra avversaria.

Le parole di Luis Enrique

Il Psg sblocca la partita al 13esimo minuto conal termine di una splendida azione, raddoppiando dopo soli due minuti con il solito. Al 32' arriva anche il tris condopo un grande assist del giovane. Nella seconda frazione di gara gli uomini diprovano a riaprire il match con un'incornata perfetta di. Ma, nel miglior momento del Manchester City, arriva il quarto gol dei parigini con. Inutile sarà la doppietta del norvegese al 75esimo e il rigore parato dasu

MANCHESTER, INGHILTERRA - 14 OTTOBRE: Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain festeggia con i compagni il secondo gol della sua squadra durante la partita della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester City e Paris Saint-Germain al City of Manchester Stadium il 14 ottobre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Al termine della gara, Luis Enrique ha spiegato l'andamento della gara sottolineando quanto il vantaggio di 3 reti al termine del primo tempo non lo lasciava tranquillo: "Abbiamo assistito ad un match a dir poco emozionante. Abbiamo costruito tantissime azioni sia da una parte che dall'altra. Conoscevamo la forza dei Citizens. Anche se il primo tempo è terminato con un nostro vantaggio di tre reti non ero tranquillo perché queste sono partite che possono cambiare da un momento all'altro".

L'ex tecnico del Barcellona ha riconosciuto che la fortuna ha assistito la sua squadra: "Inutile negarlo, questa volta la buona sorte ci ha assistito. Esattamente quello che non succedeva all'inizio del nostro percorso in Ligue 1. Precedentemente subivamo gol al primo tiro in porta, adesso sembra cambiato tutto. Sono felice dell'emozioni vissute in questa partita e dei miei ragazzi".

“It was very, very, very tough” 😅



Luis Enrique discusses PSG’s win in Manchester 🙌



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Gli obiettivi del Paris Saint- Germain

Durante la sua conferenza, Luis Enrique ha elogiato lo spirito del Manchester City e la difficoltà della sua squadra di contrastare gli attacchi avversari: ". Hanno avuto una forza mentale di rientrare in campo e provare a ribaltare la partita nonostante fossero sotto di tre gol. Ci hanno messo in seria difficoltà: non riuscivamo più a pressare e subivamo i loro attacchi. Hanno dimostrato una grande maturità. Questo match poteva finire in qualsiasi modo. Siamo contenti di come è finita.".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 14 OTTOBRE: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, reagisce durante la partita della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester City e Paris Saint-Germain al City of Manchester Stadium il 14 ottobre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Nonostante la vittoria, l'allenatore spagnolo ha ribadito quanto sia importante arrivare in ottima forma nella fase decisiva della Champions League: "Per noi questo è un risultato magnifico, ci permette di stare a punteggio pieno dopo due gare ma la strada è ancora lunga. Non vogliamo mandare messaggi a nessuno, vogliamo solo ritrovare la giusta condizione. Per me è importante arrivare con la giusta mentalità e determinazione alla fase finale di Champions League. Quelle partite saranno decisive e noi vogliamo continuare ad essere protagonisti di questa competizione".