La sconfitta per 2-0 ai danni dell'Atlético Madrid ha lasciato strascichi importanti in casa Manchester United non solo dal punto di vista sportivo. Infatti, al termine della gara, Lisandro Martinez aveva espresso la propria insoddisfazione per il lavoro svolto dalla dirigenza inglese fuori dal rettangolo verde. Il centrale argentino si era scagliato direttamente contro Jason Wilcox chiedendo maggiori investimenti sul mercato. A distanza di due giorni, il numero 6 dei Red Devils, attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, ha voluto chiarire la propria posizione.

Lo sfogo di Lisandro Martinez

Nel messaggio postato Lisandro Martinez riconosce di essersi presentato davanti ai microfoni in un momento di rabbia e delusione dettato dalla sconfitta incassata. Il primo punto sottolineato dal difensore riguarda la sua ambizione: "A seguito di tutto ciò che è stato detto riguarda ai miei commenti di ieri, voglio condividere alcune riflessioni su ciò che ho detto e come mi sento. Dopo la partita, ho parlato spinto dalla rabbia e frustrazione per non aver ottenuto il risultato che tutti noi volevamo.".

MADRID, SPAGNA - 13 OTTOBRE: Lisandro Martinez del Manchester United viene contrastato da Alex Grimaldo dell'Atletico Madrid durante la partita della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Atletico Madrid e Manchester United allo Stadio Metropolitano il 13 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

L'argentino ha spiegato quanto sia importante per lui rappresentare un club glorioso come il Manchester United: "Le mie parole riflettono ciò che sento e quanto voglio vedere questo club competere per trofei molto più importanti. Questi standard fanno parte del mio modo di vedere il calcio e delle responsabilità che ho quando indosso una maglia gloriosa come quella dei Red Devils".

🚨 Lisandro Martínez statement. ⤵️



Following everything that has been said about my comments yesterday, I want to share some thoughts on what I said and how I feel.



After the match, I spoke out of anger and frustration at not getting the result we all wanted.



Those who know me… pic.twitter.com/trGBTAMYgi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2026

L'obiettivo del centrale: riportare i Red Devils dove meritano

Nella seconda parte del messaggio, il giocatore del Manchester United ha ribadito il suo obiettivo. L'argentino ha ammesso che vorrebbe far tornare la sua squadra ai vertici del calcio mondiale: "Quando parlo di volere di più, mi riferisco all'ambizione che tutti dobbiamo avere come parte di questo Club.i. Questa è l'ambizione che tutti dobbiamo avere, io in primis".

MADRID, SPAGNA - 13 OTTOBRE: Pablo Barrios dell'Atletico Madrid crossa il pallone sotto la pressione di Lisandro Martinez del Manchester United durante la partita della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Atletico Madrid e Manchester United allo Stadio Metropolitano il 13 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Lisandro Martinez, infine ha riconosciuto che i primi responsabili di un periodo negativo sono proprio i calciatori stessi: "Sono consapevole del fatto che i primi protagonisti di un momento negativo siamo noi giocatori. Mi assumo questa responsabilità, dobbiamo pretendere il massimo da noi stessi e lavorare insieme per portare il Manchester United più in alto possibile. Credo nei miei compagni di squadra, nel nostro tecnico e in tutti coloro che lavorano per far progredire questo Club. Sono convinto che la strada da percorrere sia continuare a lavorare duro, con ambizione e impegno. Il mio obiettivo è sempre lo stesso dal primo giorno: vincere, competere al massimo livello e dare tutto quello che ho per questa squadra".