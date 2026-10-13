Una bandiera del club che stasera sarà omaggiata dopo aver subito un lutto gravissimo, Ana adesso lo proteggerà dall'alto
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L'Atletico Madrid si stringe attorno al suo capitano Koke in un momento di profondo dolore. Ana Merodio Borja, madre del centrocampista e storico leader dei Colchoneros, è morta nella mattinata di martedì 13 ottobre a Madrid. Il club spagnolo ha annunciato che prima della partita di Champions League contro il Manchester United verrà osservato un minuto di silenzio in sua memoria.
In memoria della mamma di Koke, l'iniziativa del club spagnoloLa notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società attraverso una nota, nella quale l'Atletico ha spiegato di aver richiesto alla UEFA l'autorizzazione per rendere omaggio alla madre del proprio capitano. Il minuto di raccoglimento sarà osservato anche in occasione della partita di UEFA Youth League. Mentre i calciatori potranno scendere in campo con il lutto al braccio. In segno di rispetto, inoltre, la bandiera rojiblanca che sventola al Riyadh Air Metropolitano è stata esposta a mezz'asta.
Nel comunicato, il club ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia, rivolgendo un pensiero speciale a Koke e a Borja Resurrección, fratello del centrocampista e viceallenatore della formazione Juvenil A. Una perdita che coinvolge dunque non soltanto il capitano della prima squadra, ma anche un altro membro della famiglia legato professionalmente all'Atletico.
Si legge nel comunicato diramato sui social ufficiale del club: "Questa sera, prima dell'inizio della partita di Champions League che ci vedrà affrontare il Manchester United. Sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Ana Merodio Borja, madre del nostro capitano Koke, scomparsa questa mattina a Madrid". Si legge nella nota ufficiale della società. L'Atletico ha poi ribadito il proprio cordoglio nei confronti di tutti i familiari e gli amici della donna, sottolineando in particolare la vicinanza al capitano e a suo fratello. Il messaggio si conclude con parole di rispetto e raccoglimento: "Le nostre più sentite condoglianze. Riposi in pace".
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