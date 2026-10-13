L'Atletico Madrid si stringe attorno al suo capitano Koke in un momento di profondo dolore. Ana Merodio Borja, madre del centrocampista e storico leader dei Colchoneros, è morta nella mattinata di martedì 13 ottobre a Madrid. Il club spagnolo ha annunciato che prima della partita di Champions League contro il Manchester United verrà osservato un minuto di silenzio in sua memoria.

Esta noche, antes del inicio del partido ante el Manchester United, se guardará un minuto de silencio en memoria de doña Ana Merodio Borja, madre de nuestro capitán, Koke, y de Borja Resurrección, segundo técnico del Juvenil A, que ha fallecido esta mañana en Madrid. Nuestro más… pic.twitter.com/BoB9HEkGrK — Atlético de Madrid (@Atleti) October 13, 2026

In memoria della mamma di Koke, l'iniziativa del club spagnolo

La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società attraverso una nota, nella quale l'Atletico ha spiegato di aver richiesto alla UEFA l'autorizzazione per rendere omaggio alla madre del proprio capitano.Mentre i calciatori potranno scendere in campo con il lutto al braccio. In segno di rispetto, inoltre, la bandiera rojiblanca che sventola al Riyadh Air Metropolitano è stata esposta a mezz'asta.

Nel comunicato, il club ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia, rivolgendo un pensiero speciale a Koke e a Borja Resurrección, fratello del centrocampista e viceallenatore della formazione Juvenil A. Una perdita che coinvolge dunque non soltanto il capitano della prima squadra, ma anche un altro membro della famiglia legato professionalmente all'Atletico.

Jose Gimenez e Koke a colloquio con i tifosi dell'Atletico Madrid durante i disordini nel derby (not pictured) causing the game to be temporarily suspended during the LaLiga match between Atletico de Madrid and Real Madrid CF at Estadio Civitas Metropolitano on September 29, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Si legge nel comunicato diramato sui social ufficiale del club: "Questa sera, prima dell'inizio della partita di Champions League che ci vedrà affrontare il Manchester United. Sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Ana Merodio Borja, madre del nostro capitano Koke, scomparsa questa mattina a Madrid". Si legge nella nota ufficiale della società. L'Atletico ha poi ribadito il proprio cordoglio nei confronti di tutti i familiari e gli amici della donna, sottolineando in particolare la vicinanza al capitano e a suo fratello. Il messaggio si conclude con parole di rispetto e raccoglimento: "Le nostre più sentite condoglianze. Riposi in pace".