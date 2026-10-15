Il calcio italiano continua imperterrito a rimanere impantanato nelle sabbie mobili, abbandonando, per il momento, qualsiasi speranza per sbloccare il quinto posto Champions. La disfatta a cui abbiamo assistito tra martedì e mercoledì non ha precedenti: non era mai accaduto che le quattro italiane uscissero sconfitte dallo stesso turno della massima competizione continentale. E il ranking piange.

Il tracollo è di proporzioni storiche

Le quattro sconfitte delle squadre italiane sono state molto differenti, ma con un comune denominatore: i tantissimi gol presi. Che il catenaccio e contropiede non esistesse più era una cosa nota già da tempo, ma le difese di Inter sono state un autentico colabrodo.

MILAN, ITALY - OCTOBER 13: Josep Martinez dell'FC Internazionale in azione durante la partita della Fase a Gironi MD2 della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Internazionale Milano e Club Brugge KV allo Stadio San Siro il 13 ottobre 2026 a Milano, Italia. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Le 14 reti incassate sono frutto di letture errate, come nel caso di Josep Martinez sul gol del momentaneo 1-2 di Tresoldi; di respinte imperfette, come quella di Gollini sul gol di Espi; di cali di concentrazione, come il folle retropassaggio di Politano che ha servito a Mikautadze la palla dell'1-1 e di tanta sfortuna, come successo a Sanchez, colpito sul tacco dopo il palo di Hadj Moussa. Una sequenza di errori e imprecisioni che hanno fatto calare a picco anche le speranze di sbloccare il posto extra per la prossima Champions.

🚨 Race for an extra Champions League spot.



🔝 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England up to 1st place!



🔥 🇪🇸 Spain up to 3rd place after 5/5 wins in the Champions League and +1.250 pts added!



❌ 🇮🇹 Italy awful at 10th with 4/4 defeats in the Champions League and +0.000 pts added! pic.twitter.com/tcPoGjX0PW — Football Rankings (@FootRankings) October 14, 2026

Lontanissimi

Le 4 sconfitte nella seconda giornata, a cui si sommano le due sconfitte e il pareggio registrati a settembre, hanno, di fatto, calato a picco l'Italia nel ranking UEFA. Quest'ultimo, comandato come da pronostico dall'e seguito dalla, vede la sorpresaal secondo posto, l'al quarto grazie alla vittoria delcontro loe l'soltanto alla decima posizione, dietro. Le possibilità di scalare la classifica, chiaramente, non sono compromesse, in virtù delle sette squadre impegnate nelle varie competizioni, fra cuitra le favorite per la vittoria dell'e l'per la vittoria della