Il comunicato ufficiale della UEFA
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Nel mese di marzo del 2027 si terranno le elezioni presidenziali per la FIFA ed uno dei candidati risponde al nome di Philippe Diallo. Egli, infatti, ricopre il medesimo ruolo nella FFF, vale a dire la Federazione Calcistica Francese, e sfiderà l'attuale numero uno della massima istituzione mondiale Gianni Infantino. Quest'ultimo, negli ultimi mesi, ha perso il sostegno di diversi Paesi tra i quali quelli della UEFA a causa della possibile vendita, poi non avvenuta, del Mondiale ad enti esterni. Inoltre, nel corso del tempo, diverse personalità del mondo del calcio hanno criticato duramente l'operato di Infantino. Per questi motivi, la UEFA e tutte le Federazioni che ne fanno parte hanno preso la decisione di sostenere il numero uno della FFF per la candidatura alle elezioni presidenziali della FIFA.
Diallo sfiderà Infantino per la presidenza della FIFA col sostegno della UEFADi seguito, il comunicato presente sul sito della UEFA: "Nel corso di una riunione tenutasi oggi e presieduta dal presidente UEFA Aleksander Čeferin, le federazioni nazionali rappresentate nel Comitato Esecutivo UEFA e nel Consiglio FIFA hanno invitato Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese (FFF), a candidarsi alle elezioni presidenziali della FIFA nel marzo 2027 e hanno promesso all'unanimità il loro pieno sostegno. Philippe Diallo ha una vasta esperienza a tutti i livelli del calcio, avendo guidato l'organizzazione che rappresenta i club calcistici professionistici francesi, fatto parte del consiglio di amministrazione della lega professionistica francese e delle strutture di risoluzione delle controversie della FIFA, prima di diventare presidente della FFF e membro del Comitato Esecutivo UEFA nel 2023".
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