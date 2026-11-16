Nel mese di marzo del 2027 si terranno le elezioni presidenziali per la FIFA ed uno dei candidati risponde al nome di Philippe Diallo. Egli, infatti, ricopre il medesimo ruolo nella FFF, vale a dire la Federazione Calcistica Francese, e sfiderà l'attuale numero uno della massima istituzione mondiale Gianni Infantino. Quest'ultimo, negli ultimi mesi, ha perso il sostegno di diversi Paesi tra i quali quelli della UEFA a causa della possibile vendita, poi non avvenuta, del Mondiale ad enti esterni. Inoltre, nel corso del tempo, diverse personalità del mondo del calcio hanno criticato duramente l'operato di Infantino. Per questi motivi, la UEFA e tutte le Federazioni che ne fanno parte hanno preso la decisione di sostenere il numero uno della FFF per la candidatura alle elezioni presidenziali della FIFA.

Diallo sfiderà Infantino per la presidenza della FIFA col sostegno della UEFA

European national associations represented on the UEFA Executive Committee and FIFA Council unanimously support Philippe Diallo for @FIFAcom presidency.



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Di seguito, il comunicato presente sul sito della UEFA: "Nel corso di una riunione tenutasi oggi e presieduta dal presidente UEFA Aleksander Čeferin, le federazioni nazionali rappresentate nel Comitato Esecutivo UEFA e nel Consiglio FIFA hanno invitato Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese (FFF), a candidarsi alle elezioni presidenziali della FIFA nel marzo 2027 e hanno promesso all'unanimità il loro pieno sostegno. Philippe Diallo ha una vasta esperienza a tutti i livelli del calcio, avendo guidato l'organizzazione che rappresenta i club calcistici professionistici francesi, fatto parte del consiglio di amministrazione della lega professionistica francese e delle strutture di risoluzione delle controversie della FIFA, prima di diventare presidente della FFF e membro del Comitato Esecutivo UEFA nel 2023"."Nel contesto delle serie preoccupazioni relative alla direzione intrapresa dalla FIFA, le federazioni nazionali avevano auspicato una rinnovata unità e fiducia all'interno della comunità calcistica globale. Inoltre, hanno chiesto una FIFA che ponga lo sviluppo del calcio in ogni regione del mondo al centro della propria missione, che sostenga i più alti standard di governance e che lavori in stretta collaborazione con le federazioni affiliate, le confederazioni e tutti gli attori del mondo del calcio. Per questo hanno espresso piena fiducia in Philippe Diallo, ritenendolo il leader necessario per raggiungere questo obiettivo. Diallo ha accettato l'invito: la sua candidatura sarà formalmente ratificata dal Comitato Esecutivo della FFF nella riunione di domani".