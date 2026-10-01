Il Portogallo vive un vero e proprio psicodramma calcistico. Uno dei più grandi calciatori della storia sta per dire addio per sempre alla nazionale lusitana a seguito di una rottura totale con il commissario tecnico. Domenica scorsa, durante la vittoria per 2-1 contro la Norvegia, un 41enne Cristiano Ronaldo non digerisce la mancata entrata in campo nemmeno da subentrato, facendo una clamorosa scenata a fine partita. Jorge Jesus non ci sta e ribadisce la sua ferma posizione in conferenza stampa: "Le regole sono uguali per tutti. Bisogna fare attenzione allo status e alla carriera, ma io decido sempre in funzione della squadra... In un club comanda il presidente, ma in Nazionale comando io". Ma un giocatore dall'ego smisurato come CR7 non accetta questo richiamo pubblico, decide autonomamente di saltare il lavoro di scarico riservato alle riserve e abbandona lo stadio di Oslo a bordo di un furgoncino della federazione.

L'annuncio social e l'incredibile intervento del Governo

La verascoppia però nelle ore successive alla sua fuga. Cristianoaffida ad Instagram la profondache ha scatenato la decisione choc, scrivendo di voler lasciare immediatamente il ritiro dopo aver ascoltato le dichiarazioni scottanti di Jorgee aver avuto un colloquio straordinario con il presidente dellaportoghese. Subito dopo essersi sfogato sul suo profilo personale, l'attaccante dell'decolla col suo jet privato in direzione Madrid. Un caso che riguarda uno strappo tra ile Cristianonon può tuttavia rimanere confinato solo ai campi di calcio, ma finisce per smuovere persino le massime cariche delloSecondo quanto riportato dalle emittenti portoghesiil Premier lusitano Luís Montenegro chiama direttamente il presidente della federcalcio e contatta sia Jorgeche Cristianoper cercare di ricucire l'enorme strappo tra i due.

OSLO, NORVEGIA - 27 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo guarda come sostituto durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Portogallo all'Ullevaal Stadion il 27 settembre 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

La sfida con la Danimarca, l'ombra del ritiro e la maglia numero 7