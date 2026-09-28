Rafa Leao racconta dalla scelta del club alla scoperta del campionato turco e il rapporto con il nuovo ct del Portogallo Jorge Jesus.

Lorenzo Mastromattei
AC Milan v SSC Bari - Coppa Italia

Milan, Rafa Leao scherza con la clip dei sette giocatori del Napoli che lo rincorrono

Al termine della partita vinta ieri sera dal Portogallo per 2-1 in casa della Norvegia, Rafael Leao è tornato a parlare a mixed zone dei motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del Galatasaray. L'attaccante portoghese ha spiegato cosa lo ha convinto del progetto del club turco e ha raccontato le sue prime impressioni sul campionato, soffermandosi inoltre sul rapporto con il commissario tecnico Jorge Jesus, allenatore che conosce da molto tempo e che ha avuto un ruolo importante nei primi passi della sua carriera.

Leao sul Galatasaray: "Il club ha grandi ambizioni, possiamo vincere il campionato"

La scorsa estate Leao ha deciso di voltare pagina dopo l'esperienza al Milan per intraprendere una nuova avventura a Istanbul con il Galatasaray, una scelta che in pochi avrebbero potuto prevedere per l'attaccante portoghese, abituato a essere accostato ai top club europei. Il trasferimento si è concretizzato sulla base di un'operazione complessiva da 38 milioni di euro, dando così inizio a un nuovo capitolo della sua carriera.
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Ieri sera dopo la partita del Portogallo, è tornato a commentare la sua scelta: "Il campionato turco è molto competitivo e ci sono tanti grandi nomi. Il Galatasaray mi voleva molto, mi ha presentato un progetto sportivo davvero interessante e ho sentito subito grande fiducia nei miei confronti, qui sono felice. Penso che abbiamo una squadra forte e che quest’anno possiamo puntare a vincere il quinto scudetto consecutivo".

Leao e il rapporto con Jorge Jesus: "Mi aiuterà ad esprimere al meglio le mie qualità"

Il nuovo commissario tecnico del Portogallo, subentrato a Roberto Martinez, ha avuto un ruolo importante nella carriera di Leao, dandogli l'opportunità di esordire nel calcio professionistico ai tempi dello Sporting e il loro rapporto torna centrale ora che è alla guida della Nazionale.

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OSLO, NORVEGIA - 27 SETTEMBRE: Rafael Leao del Portogallo viene messo sotto pressione da Oscar Bobb della Norvegia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Portogallo all'Ullevaal Stadion il 27 settembre 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Queste le parole del calciatore su Jorge Jesus: "Mi ha dato l'opportunità di esordire nel calcio professionistico e mi conosce bene, sia dal punto di vista fisico e tattico sia sotto l'aspetto psicologico. Darò il massimo in qualsiasi posizione dovrò giocare e sono convinto che saprà aiutarmi a esprimere al meglio le mie qualità".

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