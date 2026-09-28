Al termine della partita vinta ieri sera dal Portogallo per 2-1 in casa della Norvegia, Rafael Leao è tornato a parlare a mixed zone dei motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del Galatasaray. L'attaccante portoghese ha spiegato cosa lo ha convinto del progetto del club turco e ha raccontato le sue prime impressioni sul campionato, soffermandosi inoltre sul rapporto con il commissario tecnico Jorge Jesus, allenatore che conosce da molto tempo e che ha avuto un ruolo importante nei primi passi della sua carriera.

Leao sul Galatasaray: "Il club ha grandi ambizioni, possiamo vincere il campionato"

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Leao e il rapporto con Jorge Jesus: "Mi aiuterà ad esprimere al meglio le mie qualità"

La scorsa estate Leao ha deciso di voltare pagina dopo l'esperienza alper intraprendere una nuova avventura a Istanbul con il Galatasaray , una scelta che in pochi avrebbero potuto prevedere per l'attaccante portoghese, abituato a essere accostato ai. Il trasferimento si è concretizzato sulla base di un'operazione complessiva da, dando così inizio a un nuovo capitolo della sua carriera.Ieri sera dopo la partita del Portogallo, è tornato a commentare la sua scelta: "Il campionato turco è molto competitivo e ci sono tanti grandi nomi. Il Galatasaray mi voleva molto, mi ha presentato un progetto sportivo davvero interessante e ho sentito subito grande fiducia nei miei confronti, qui sono felice. Penso che abbiamo una squadra forte e che quest’anno possiamo puntare a vincere il quinto scudetto consecutivo".Il nuovo commissario tecnico del Portogallo, subentrato aha avuto un ruolo importante nella carriera di Leao, dandogli l'opportunità di esordire nel calcio professionistico ai tempi delloe il loro rapporto torna centrale ora che è alla guida della Nazionale.

OSLO, NORVEGIA - 27 SETTEMBRE: Rafael Leao del Portogallo viene messo sotto pressione da Oscar Bobb della Norvegia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Portogallo all'Ullevaal Stadion il 27 settembre 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Queste le parole del calciatore su Jorge Jesus: "Mi ha dato l'opportunità di esordire nel calcio professionistico e mi conosce bene, sia dal punto di vista fisico e tattico sia sotto l'aspetto psicologico. Darò il massimo in qualsiasi posizione dovrò giocare e sono convinto che saprà aiutarmi a esprimere al meglio le mie qualità".