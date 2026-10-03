La Spagna affronterà la Repubblica Ceca alle 20:45 di questa sera. Un match valido per la Nations League, in cui gli iberici partono favoriti come sempre. Il gruppo 3 della Lega A è un giorno tosto, contenente: Spagna, Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca. A loro modo, ognuna di queste squadre può rappresentare un'insidia, nonostante la palese superiorità delle Furie Rosse dopo aver dominato le due competizioni continentali e intercontinentali più importanti per le nazionali.

PARIGI, FRANCIA - 9 SETTEMBRE: Fabian Ruiz del PSG controlla il pallone durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e SK Slovan Bratislava al Parc des Princes, il 9 settembre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Il cammino della Roja finora è stato perfetto: 2-3 contro l'Inghilterra e addirittura 4-1 alla Croazia. In queste sfide di Nations League ha particolarmente brillato il talento Lamine Yamal, autore di 3 reti (di cui 2 dopo entro i primi 2 minuti di gioco). Tuttavia, per la sfida di stasera, il CT della Spagna non potrà contare su uno dei suoi uomini chiave, nonché candidato al Pallone d'Oro: Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz non sarà della partita

🚨 𝗡𝗘𝗪: Fabián Ruiz has left the Spanish national team camp in Oviedo to travel to Paris and attend the birth of his first child. pic.twitter.com/xtdQGHzyuZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 3, 2026

Il centrocampista spagnolo fa parte di una delle generazioni calcistiche nazionali più floride di sempre. La sua carriera ha avuto un'impennata dopo il trasferimento al Napoli e soprattutto con l'arrivo a Parigi di. Dopo un'intera carriera giovanile al Betis Siviglia, il numero 8 iberico è passato in Italia, dove è cresciuto e ha meritato l'ambiziosa chiamata del PSG. Qua, dopo l'annata con Galtier, Fabian Ruiz ha incontrato nuovamente Luis Enrique (già avuto in nazionale), con cui è diventato uno dei centrocampisti più importanti del panorama europeo. Titolare nel Paris Saint-Germain degli invincibili e della Spagna cannibale, dopo l'Europeo da titolare (con 2 gol all'attivo), il parigino era partito dietro nelle gerarchie del Mondiale 2026.Tuttavia, il CT de la Fuente lo ha prontamente rimesso negli XI titolari contro il Belgio (quarti di finale) e da quel momento (1 gol) la Spagna ha trovato una fluidità offensiva diversa. Tornato al centro dei ranghi, Fabian Ruiz si propone come candidato serio per il Pallone d'Oro. Eppure, il numero 8 non giocherà stasera per un imprevisto capitatogli. Il giocatore del PSG ha dovuto lasciare il ritiro per assistere alladel suo primo figlio, tornando così a Parigi.