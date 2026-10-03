De la Fuente non potrà contare sul suo numero 8 per la sfida contro la Repubblica Ceca: il calciatore del PSG tornerà a Parigi per questioni familiari
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La Spagna affronterà la Repubblica Ceca alle 20:45 di questa sera. Un match valido per la Nations League, in cui gli iberici partono favoriti come sempre. Il gruppo 3 della Lega A è un giorno tosto, contenente: Spagna, Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca. A loro modo, ognuna di queste squadre può rappresentare un'insidia, nonostante la palese superiorità delle Furie Rosse dopo aver dominato le due competizioni continentali e intercontinentali più importanti per le nazionali.
Il cammino della Roja finora è stato perfetto: 2-3 contro l'Inghilterra e addirittura 4-1 alla Croazia. In queste sfide di Nations League ha particolarmente brillato il talento Lamine Yamal, autore di 3 reti (di cui 2 dopo entro i primi 2 minuti di gioco). Tuttavia, per la sfida di stasera, il CT della Spagna non potrà contare su uno dei suoi uomini chiave, nonché candidato al Pallone d'Oro: Fabian Ruiz.
Fabian Ruiz non sarà della partitaIl centrocampista spagnolo fa parte di una delle generazioni calcistiche nazionali più floride di sempre. La sua carriera ha avuto un'impennata dopo il trasferimento al Napoli e soprattutto con l'arrivo a Parigi di Luis Enrique. Dopo un'intera carriera giovanile al Betis Siviglia, il numero 8 iberico è passato in Italia, dove è cresciuto e ha meritato l'ambiziosa chiamata del PSG. Qua, dopo l'annata con Galtier, Fabian Ruiz ha incontrato nuovamente Luis Enrique (già avuto in nazionale), con cui è diventato uno dei centrocampisti più importanti del panorama europeo. Titolare nel Paris Saint-Germain degli invincibili e della Spagna cannibale, dopo l'Europeo da titolare (con 2 gol all'attivo), il parigino era partito dietro nelle gerarchie del Mondiale 2026.
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