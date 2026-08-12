Il Frosinone, neopromosso in Serie A, si sta muovendo sul mercato per cercare di confermarsi anche il prossimo anno. Dopo gli acquisti dal Napoli di Zerbin e Hasa e i due colpi a parametro zero: Akpoguma ed El Azzouzi, poco fa ha annunciato altri due innesti di qualità per rinforzare la rosa. Stavolta si aggiungono pedine fondamentali al centrocampo.

È arrivata l'ufficialità, attesa da qualche giorno, dell'acquisto di Romano Schmid e di Florian Grillitsch. Doppio colpo austriaco, quindi, per i ciociari, che presentano i due nuovi acquisti attraverso un reel su Instagram.

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Schmid e Grillitsch al Frosinone i dettagli dell'affare

Annunciati poco fa sui profili social, i due austriaci arrivano in Italia con la volontà di fare bene in una squadra che vuole raggiungere la salvezza. La loro esperienza internazionale potrà essere molto utile al Frosinone.

FRIBURGO IN BRISGOVIA, GERMANIA - 08 FEBBRAIO: Florian Grillitsch del TSG 1899 Hoffenheim in azione durante la partita di Bundesliga tra lo Sport-Club Freiburg e il TSG 1899 Hoffenheim allo stadio della Foresta Nera l'8 febbraio 2020 a Friburgo nel Brisgovia, Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Bongarts/Getty Images)

Grillitsch arriva in Ciociaria da svincolato, dopo l'esperienza al Braga, firmando un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027. Per quanto riguarda Schmid, il classe 2000 arriva dal Werder Brema per una base economica di 8,5 milioni di euro, più bonus che potrebbero far salire il prezzo intorno ai 10.

"Abbiamo sempre voluto vivere in Italia", ha raccontato il centrocampista, spiegando anche come il trasferimento rappresenti un'opportunità importante non soltanto dal punto di vista sportivo. Nel comunicato ha poi aggiunto: “Ora ho la possibilità di giocare in un Paese in cui ho sempre desiderato giocare”.

Due acquisti per il Frosinone di grande qualità, differenti ma complementari. Il classe 2000 garantisce freschezza e qualità, mentre, d'altro canto, l'esperienza del classe 1995, con una spiccata qualità nella gestione dei tempi di gioco, rappresenta un valore aggiunto. Questi innesti sottolineano la volontà della società giallazzurra di costruire una rosa competitiva. Ora la parola passa al campo.