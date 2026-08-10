Il club ciociaro, promosso in Serie A, si tinge a stelle e strisce: ecco la nuova proprietà
San Siro, aria di derby anche col Frosinone: "Se c'è in porta Turati è gol"...
Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha deciso di accettare l'offerta recapitata da Clara Vista Investment Partners, pari all'80% delle quote del club ciociaro, per un ammontare di circa 41.5 milioni di euro. La piattaforma statunitense possiede un investimento all'interno della struttura di Gamechanger20, la holding britannica proprietaria del club di Premier League dell'Ipswich Town.
Frosinone, di cosa si occupa Clara Vista?Clara Vista è una piattaforma statunitense di investimento specializzata nel calcio, con sedi a New York, Londra, oltre che in Italia e Spagna. La società ha l'obiettivo di acquisire club storici e dalle fondamenta radicate, ma dal potenziale inespresso, intervenendo sulla gestione attraverso management qualificato, modernizzazione dei processi, uso dei dati e sviluppo delle aree commerciali.
Il modello si basa su tre punti di forza inequivocabili: investire nei club più adatti, come fatto con l'Ipswich Town in Inghilterra e con il Frosinone, costruire strutture manageriali più efficienti e valorizzare il potenziale economico-sportivo attraverso operazioni, ricavi commerciali e performance sportive.
Caricamento post Instagram...
E il campo?Detto che Maurizio Stirpe rimarrà al vertice del Frosinone per altre due stagioni, l'obiettivo dichiarato è la salvezza. Gli acquisti sono stati tanti, ma mirati. Dal Napoli sono arrivati Luis Hasa e Alessio Zerbin, quest'ultimo al ritorno in maglia gialloblù. Due pedine intriganti per Massimiliano Alvini, confermato sulla panchina ciociara. Ma i veri colpi sono arrivati, in modo del tutto inatteso, negli ultimissimi giorni. A sorpresa, il Frosinone ha convinto due calciatori che hanno disputato l'ultimo Mondiale con la maglia dell'Austria. Si tratta del 31enne Florian Grillitsch e del 26enne Romano Schmid dal Werder Brema. Due acquisti sensazionali, che aggiungeranno esperienza e qualità a una rosa che ne necessitava. Infine, Patrizio Masini, giocatore del Genoa, si avvicina a piccoli passi per rinforzare il reparto di centrocampo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA