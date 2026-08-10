Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha deciso di accettare l'offerta recapitata da Clara Vista Investment Partners, pari all'80% delle quote del club ciociaro, per un ammontare di circa 41.5 milioni di euro. La piattaforma statunitense possiede un investimento all'interno della struttura di Gamechanger20, la holding britannica proprietaria del club di Premier League dell'Ipswich Town.

Frosinone, di cosa si occupa Clara Vista?

è una piattaforma statunitense di investimento specializzata nel calcio, con sedi a New York, Londra, oltre che in Italia e Spagna. La società ha l'obiettivo di acquisire club storici e dalle fondamenta radicate, ma dal potenziale inespresso, intervenendo sulla gestione attraverso management qualificato, modernizzazione dei processi, uso dei dati e sviluppo delle aree commerciali.

FROSINONE, ITALIA - 10 MAGGIO: Veduta generale all'interno dello stadio prima della partita di Serie A TIM tra Frosinone Calcio e FC Internazionale allo Stadio Benito Stirpe il 10 maggio 2024 a Frosinone, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Il modello si basa su tre punti di forza inequivocabili: investire nei club più adatti, come fatto con l'Ipswich Town in Inghilterra e con il Frosinone, costruire strutture manageriali più efficienti e valorizzare il potenziale economico-sportivo attraverso operazioni, ricavi commerciali e performance sportive.

Caricamento post Instagram...

E il campo?