Il test pre campionato tra Frosinone e Lazio sorride di misura ai biancocelesti che si impongono 2-1 in rimonta. Prima Calò in avvio, poi la doppietta di Zaccagni a decidere il match, con numerose indicazioni importanti per l'avvio di stagione. Gara divertente con il risultato aperto per più di un'ora di gioco, risolta da un calcio di rigore a due minuti dal recupero. Alvini applaude i suoi, dispensando un ottimo carattere da neopromossa in Serie A contro la formazione di Gattuso, con la fase difensiva di questi ultimi ancora da calabrare e rivedere.

Frosinone-Lazio, le prime indicazioni per i due allenatori

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Il tabellino del match

Prove di formazione per il Frosinone di Alvini che si gode Kvernadze in uno stato di forma smagliante e l'intelligenza tattica di Calò. Al contempo la Lazio di Gattuso ritrova capitan Zaccagni, risultato decisivo e un Taylor che fa la differenza. Per i padroni di casa troppa pressione sulla punta Raimondo mentre per i biancocelesti da risolvere il problema difensivo con la coppia Doekhi-Provstgaard che non convince, così come il neo acquisto Pedraza. Anche in attacco la Lazio fa fatica: Dia e Ratkov non tirano verso lo specchio, confermando la difficoltà a segnare. Zerbin si sta ancora ambientando per i padroni di casa, mentre Rovella è ugualmente in fase di rodaggio. Passa in vantaggio Calò al 12', poi ci pensa la doppietta di Zaccagni, prima con il pari al 22' poi nel finale per la rete della vittoria definitiva. Per entrambe le squadre l’appuntamento è domenica 16 agosto per i la fase eliminatoria di Coppa Italia: il Frosinone affronterà la Juve Stabia mentre la Lazio il Mantova allo stadio Olimpico.Palmisani, Calvani (dal 59′ Akpoguma), Amey (dal 45′ Anthony Oyono), Koutsoupias (dal 59′ Hasa), Raimondo, Calò (73′ F.Gelli), Cichella (dal 59′ El Azzouzi), Kvernadze, Fini (73′ J.Oyono), Bracaglia (dal 73′ Corrado), Monterisi (dal 59′ Cittadini).Desplanches, Pisseri, Kone, J. Gelli, Ghedjemis.Alvini

Lazio: Mandas; Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru (dall’84’ Belahyane), Zaccagni, Dia (dal 67′ Ratkov), Cancellieri (dal 67′ Noslin), Pedraza (dal 79′ Lazzari), Taylor (dal 79′ Romagnoli), Provstgaard, Marusic (dal 67′ Floriani Mussolini). A disposizione: Motta, Renzetti, Sana Fernandes, Galassi, R. Bordon, Serra, Farcomeni. Allenatore: Gattuso

Arbitro: Domenico Mirabella

Reti: Calò 12′; Zaccagni 22′,89′

Note: Ammoniti Bracaglia, A.Oyono, Cittadini.